Две иномарки не поделили улицу Менделеева

В первом часу ночи на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького произошло столкновение автомобилей Opel и Renault. По предварительным данным, водитель Opel нарушил очередность проезда перекрестка при выполнении левого поворота. В результате происшествия травмы головы и позвоночника получила 25-летняя пассажирка автомобиля Renault.