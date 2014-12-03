Две иномарки не поделили улицу Менделеева

Toyota Land Cruiser и Toyota Sprinter столкнулись во вторник, второго декабря, около одиннадцати часов дня на улице Менделеева. По предварительным данным, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора.
Черепно-мозговую травму в результате происшествия получил 23-летний водитель Toyota Sprinter, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Несколько аварий произошло накануне из-за очередности проезда одним из водителей.
В первом часу ночи на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Максима Горького произошло столкновение автомобилей Opel и Renault. По предварительным данным, водитель Opel нарушил очередность проезда перекрестка при выполнении левого поворота. В результате происшествия травмы головы и позвоночника получила 25-летняя пассажирка автомобиля Renault.
«Лада» 14-й модели и Chevrolet столкнулись в первом часу дня на улице Интернациональной. По предварительным данным, 31-летняя женщина, управлявшая «Ладой», не пропустила иномарку, выполняя левый поворот. В результате происшествия водительница «14-й» получила травмы головы и грудной клетки.
«Лада» и Mitsubishi столкнулись около половины десятого вечера на пересечении улиц Котовского и Киевской. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда перекрестка. Травмы кисти руки и лица получил 22-летний водитель «Лады».
А в Тобольске на улице Ленина около половины двенадцатого часа ночи автомобиль Lada Granta въехал в опору линии электропередачи. По предварительным данным, водитель превысил скоростной режим. Пострадал в результате аварии 30-летний пассажир «Лады», у него травма кисти руки.