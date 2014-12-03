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«Час кода» стартует 4 декабря

3 декабря 2014, 08:53
С 4 по 12 декабря 2014 года в России пройдет акция «Час кода», в рамках которой во всех школах страны будет проведен тематический урок информатики. Акция объединит более 10 миллионов учащихся, каждый из которых получит уникальный шанс приобрести навыки в области программирования. Ожидается, что она станет самым масштабным образовательным мероприятием в сфере ИТ, когда-либо проводившимся в России.

На федеральном уровне «Час кода» поддержат Министерство образования и науки РФ, а также Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Партнерами акции выступят крупнейшие международные и российские ИТ-компании: «Лаборатория Касперского», фирма «1С», «ВКонтакте», «Майкрософт», «Акронис», «Зептолаб» и единая образовательная сеть «Дневник.ру».

Акция «Час кода» создана для того, чтобы привлечь внимание учащихся к одной из самых перспективных на данный момент сфер бизнеса — информационным технологиям. Во всех школах страны пройдут специальные уроки информатики, на которых учителя расскажут детям о мире ИТ и о тех возможностях профессионального роста, которые они открывают для каждого человека. У ребят будет возможность научиться писать код и, тем самым, сделать первые шаги к освоению профессии программиста — одной из наиболее востребованных на сегодня. Тематические уроки, увлекательные практические задания с использованием интерактивных онлайн-тренажеров и советы ведущих российских ИТ-предпринимателей призваны заразить школьников любовью к ИТ, а также наглядно продемонстрировать, насколько интересна и привлекательна эта сфера деятельности для построения успешной карьеры.

«Сегодня около 10% школьников сдают ЕГЭ по информатике. В результате российская отрасль информационных технологий, которая развивается колоссальными темпами, сталкивается с недостатком кадров, — говорит Дмитрий Ливанов, министр образования и науки РФ. — Именно на повышение интереса молодежи к ИТ направлена акция „Час кода“. Мы надеемся, что проект поможет талантливым ребятам из разных регионов страны раскрыть свой потенциал и добиться успеха».

Принять участие в «Часе кода» смогут абсолютно все студенты и школьники России. В каждой школе страны пройдут тематические уроки информатики, на специальном сайте coderussia.ru ребята смогут познакомиться с основами программирования и попробовать свои силы в кодировании, а учителя — найти полезные материалы для проведения уроков. В рамках акции будет проводиться всероссийский конкурс на лучший урок информатики.

«Минкомсвязь России планирует к 2020 году создать в ИТ-отрасли более 1 млн высокопроизводительных рабочих мест, — отмечает Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ. — Те, кто захочет стать специалистами в области ИТ, гарантировано будут обеспечены интересной и высокооплачиваемой работой. Программистов, как олимпийских чемпионов, нужно готовить уже со школы. Очень важно, чтобы талантливые ребята заинтересовались данной сферой как можно раньше. Именно на это и направлена образовательная акция „Час кода“. Мы считаем, что она привлечет внимание молодежи к информационным технологиям, позволит устранить в отрасли дефицит кадров и в дальнейшем положительно скажется на развитии ИТ, как отрасли экономики».

Следите за акцией в социальных сетях по хештэгу #часкода.

#Новости#Информационные технологии#Час кода#ЕГЭ#Школьники#Женя#Общество
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