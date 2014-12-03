«Час кода» стартует 4 декабря

Акция «Час кода» создана для того, чтобы привлечь внимание учащихся к одной из самых перспективных на данный момент сфер бизнеса — информационным технологиям. Во всех школах страны пройдут специальные уроки информатики, на которых учителя расскажут детям о мире ИТ и о тех возможностях профессионального роста, которые они открывают для каждого человека. У ребят будет возможность научиться писать код и, тем самым, сделать первые шаги к освоению профессии программиста — одной из наиболее востребованных на сегодня. Тематические уроки, увлекательные практические задания с использованием интерактивных онлайн-тренажеров и советы ведущих российских ИТ-предпринимателей призваны заразить школьников любовью к ИТ, а также наглядно продемонстрировать, насколько интересна и привлекательна эта сфера деятельности для построения успешной карьеры.