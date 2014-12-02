Завершено расследование убийства на заброшенном заводе

«В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю, что познакомился с 29-летней потерпевшей в день убийства — 13 июля 2014 года. Во время совместного распития алкогольных напитков в заброшенном здании виноводческого завода между ними произошла ссора, и подозреваемый нанес новой знакомой несколько ударов руками по голове. Девушка упала на землю. Затем мужчина схватил кирпич и не менее семи раз ударил им по голове потерпевшей», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.