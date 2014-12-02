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Завершено расследование убийства на заброшенном заводе

2 декабря 2014, 09:15
В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Летом текущего года мужчина до смерти забил собутыльницу, с которой был едва знаком.

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Летом текущего года мужчина до смерти забил собутыльницу, с которой был едва знаком.

Напомним, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 5 сентября в подвале заброшенного винзавода, расположенного на улице Ершова в Тобольске. По гнилостным изменениям специалисты поняли, что девушка была убита не меньше двух месяцев назад.

Поскольку личность погибшей установить не удалось, информация о женщине была размещена в средствах массовой информации. Личные вещи погибшей опознали родственники, проживающие в селе Ермаково в Тобольском районе.

Вскоре удалось выйти на след преступника. Им оказался 26-летний местный житель, который в данный момент отбывает срок за угон автомобиля в ИК № 6 в Ишиме. Ранее мужчина был также судим за изнасилование, кражу и оскорбление представителя власти. Следствием собраны неопровержимые доказательства его причастности к совершению убийства женщины в Тобольске.

«В ходе допроса подозреваемый рассказал следователю, что познакомился с 29-летней потерпевшей в день убийства — 13 июля 2014 года. Во время совместного распития алкогольных напитков в заброшенном здании виноводческого завода между ними произошла ссора, и подозреваемый нанес новой знакомой несколько ударов руками по голове. Девушка упала на землю. Затем мужчина схватил кирпич и не менее семи раз ударил им по голове потерпевшей», — рассказали в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

От полученных травм девушка скончалась на месте, а ее убийца сбежал. На следующий день, 14 июля, мужчина был арестован в зале Тобольского городского суда за совершение угона автомобиля.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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