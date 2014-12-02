Яблоки из Казахстана не прошли таможню

В тюменской таможне напоминают, что с 6 августа 2014 года Указом Президента РФ введен запрет на ввоз в Россию в течение года отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Королевства Норвегии, которые ввели санкции в отношении России. В Перечень запрещенных к ввозу товаров попали: говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция. Для предотвращения нарушений закона в Тюменской таможне созданы мобильные группы, которые во взаимодействии с подразделениями УМВД России по Тюменской области, Управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало — Ненецкому и Ханты — Мансийскому автономным округам, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области осуществляют выборочный контроль на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан.