Яблоки из Казахстана не прошли таможню

В тюменской таможне напоминают, что с 6 августа 2014 года Указом Президента РФ введен запрет на ввоз в Россию в течение года отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Королевства Норвегии, которые ввели санкции в отношении России. В Перечень запрещенных к ввозу товаров попали: говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция. Для предотвращения нарушений закона в Тюменской таможне созданы мобильные группы, которые во взаимодействии с подразделениями УМВД России по Тюменской области, Управления государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало — Ненецкому и Ханты — Мансийскому автономным округам, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области осуществляют выборочный контроль на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан.
В ноябре 2014 года, на одной из дорог, ведущих в Россию из Республики Казахстан был предотвращен ввоз яблок весом 20 тонн. В связи с отсутствием товаросопроводительных документов, страну происхождения определить не представлялось возможным. Исходя из печатного изображения на транспортировочной таре, страной происхождения яблок являлась Бельгия. В связи с отсутствием разрешительных документов товары возвращены на территорию Республики Казахстан.
В целях противодействия контрабанде запрещенных к ввозу товаров Тюменская таможня также сделала упор на проверку продукции непосредственно в торговых точках, оптовых складах совместно с сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
Так, по результатам совместных мероприятий на оптовых складах г. Тюмени сотрудниками отдела таможенного контроля после выпуска товара таможни и Управления Роспотребнадзора по Тюменской области выявлена реализация запрещенной к ввозу продукции из США — «замороженных куриных окорочков» общим весом 5 тонн. По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и материалы переданы в Суд. По результатам рассмотрения, судьей на предпринимателя наложен административный штраф в размере 40 000 рублей и вынесено решение о конфискации запрещенного к ввозу товара с дальнейшим уничтожением, сообщает Тюменская таможня.