Вечером вместе пили, а утром гостья взялась за нож

В Ялуторовске 26-летняя местная жительница обвиняется в убийстве знакомого.
30 ноября текущего года женщина была в гостях в частном доме. Она вместе с хозяином распивала алкоголь и осталась у него ночевать. Утром между мужчиной и женщиной произошла ссора, и гостья схватилась за нож. Она дважды ударила им в спину обидчика. От полученных ран тот скончался на месте.
«Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.