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Вечером вместе пили, а утром гостья взялась за нож

2 декабря 2014, 10:42
В Ялуторовске 26-летняя местная жительница обвиняется в убийстве знакомого.

В Ялуторовске 26-летняя местная жительница обвиняется в убийстве знакомого.

30 ноября текущего года женщина была в гостях в частном доме. Она вместе с хозяином распивала алкоголь и осталась у него ночевать. Утром между мужчиной и женщиной произошла ссора, и гостья схватилась за нож. Она дважды ударила им в спину обидчика. От полученных ран тот скончался на месте.

«Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Убийства#Ялуторовск#Таня#Происшествия
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