Вечером вместе пили, а утром гостья взялась за нож

30 ноября текущего года женщина была в гостях в частном доме. Она вместе с хозяином распивала алкоголь и осталась у него ночевать. Утром между мужчиной и женщиной произошла ссора, и гостья схватилась за нож. Она дважды ударила им в спину обидчика. От полученных ран тот скончался на месте.