В Тюмени планируют построить аквапарк

«Проект уже отработан. К весне начнется строительство, денежные средства есть, они не зависят от банковских кредитов, — сказал он. — Мы сделаем все, чтобы этот проект в Тюмени реализовался».
Согласно голосованию, которое проводится на сайте NashGorod.ru, 64% пользователей поддерживают идею открытия аквапарка в областной столице. Для 12% не принципиально наличие такого развлекательного центра, 3% против, а 20% все равно.
«Стройте, купаться будем. Только что бы как в ОАЭ, с 20-ти этажный дом», — считает пользователь портала Поручик Ржевский.
А вот форумчанка Бейб наоборот считает, что аквапарк в Тюмени не так необходим. «Не нужен он нам, так хоть из Тюмени выехать до Екатеринбурга — какое-то развлечение», — пишет она.
В любом случае, аквапарку быть. Информацию о наличии этого проекта подтверждают в департаменте инвестиционной политики Тюменской области. Будем ждать начала строительства.
Фото: webturizm.ru