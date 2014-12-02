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В Тюмени планируют построить аквапарк

2 декабря 2014, 14:56
В Тюмени планируют построить аквапарк. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время прямой линии.
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Тюмень

«Проект уже отработан. К весне начнется строительство, денежные средства есть, они не зависят от банковских кредитов, — сказал он. — Мы сделаем все, чтобы этот проект в Тюмени реализовался».

Согласно голосованию, которое проводится на сайте NashGorod.ru, 64% пользователей поддерживают идею открытия аквапарка в областной столице. Для 12% не принципиально наличие такого развлекательного центра, 3% против, а 20% все равно.

«Стройте, купаться будем. Только что бы как в ОАЭ, с 20-ти этажный дом», — считает пользователь портала Поручик Ржевский.

А вот форумчанка Бейб наоборот считает, что аквапарк в Тюмени не так необходим. «Не нужен он нам, так хоть из Тюмени выехать до Екатеринбурга — какое-то развлечение», — пишет она.

В любом случае, аквапарку быть. Информацию о наличии этого проекта подтверждают в департаменте инвестиционной политики Тюменской области. Будем ждать начала строительства.

Фото: webturizm.ru

#Новости#Аквапарк#Тюмень#Губернатор#Саша#Общество
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