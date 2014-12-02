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В среду в центре города отключат три светофора

2 декабря 2014, 16:02
В среду, 3 декабря, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9:00 до 16:00 в городе будут отключены три светофора.

В среду, 3 декабря, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9:00 до 16:00 в городе будут отключены три светофора.

Будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Ленина и Семакова, на пересечении улиц Республики и Семакова и на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев.

Пользователей автомобильных дорог МКУ «Тюменьгортранс» просит принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы 8-800-300-19-24.

#Новости#Автомобили#Тюменьгортранс#Светофоры#Транспорт#Маша#Общество
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