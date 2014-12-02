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В «Солнечном» приготовили развлечения для детей на выходные

2 декабря 2014, 15:07
Грандиозная развлекательная программа ждет маленьких посетителей ТРЦ «Солнечный» по выходным в декабре с 12:00 до 18:00.
Сюжет
Тюмень

В программе — сказочные игры и конкурсы, интересные встречи, в том числе с Дедушкой Морозом с настоящим символом 2015 года Козочкой Бусей, мастер-классы и другие полезные развлечения. Они наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю.

Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.

Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!

Подробности расписания vk.com/malloko.

Адрес: Пермякова 50б, ТРЦ Солнечный, 2 этаж

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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