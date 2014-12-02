В «Солнечном» приготовили развлечения для детей на выходные

В программе — сказочные игры и конкурсы, интересные встречи, в том числе с Дедушкой Морозом с настоящим символом 2015 года Козочкой Бусей, мастер-классы и другие полезные развлечения. Они наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю.