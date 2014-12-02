В «Солнечном» приготовили развлечения для детей на выходные

В программе — сказочные игры и конкурсы, интересные встречи, в том числе с Дедушкой Морозом с настоящим символом 2015 года Козочкой Бусей, мастер-классы и другие полезные развлечения. Они наполнят встречу яркими впечатлениями, а фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарят хорошее настроение на целую неделю.
Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.
Программы для детей составлены совместно с психологами, поэтому ребятишкам будет комфортно. Подарки гарантируются!
Подробности расписания vk.com/malloko.
Адрес: Пермякова 50б, ТРЦ Солнечный, 2 этаж