В «Ребячке» выберут самую спортивную семью области

Соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» проходят в Тюмени ежегодно, начиная с 2004 года. Их цель — привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных групп населения, в том числе детей, подростков, родителей, укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего поколения позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию полноценной семьи, а также для пропаганды спорта и формирования здорового образа жизни.