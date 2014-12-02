nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Ребячке» выберут самую спортивную семью области

2 декабря 2014, 11:43
В детском лагере «Ребячьей республике» (42 км. автодороги «Тюмень — Каменка») 6–7 декабря состоятся областные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья». За звание лучшей спортивной семьи этого года будут бороться 29 команд с юга Тюменской области.

В состязаниях примут участие семейные команды из Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Заводоуковска, сообщает пресс-служба ЦСП72. Областную столицу будут представлять четыре семьи — по одной от каждого административного округа. По условиям состязаний в команду входят папа, мама, а также один ребенок не старше 13 лет.

Соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» проходят в Тюмени ежегодно, начиная с 2004 года. Их цель — привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных групп населения, в том числе детей, подростков, родителей, укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего поколения позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию полноценной семьи, а также для пропаганды спорта и формирования здорового образа жизни.

#Новости#Семья#Спорт#Соревнования#Алексей
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25