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Россия разрабатывает собственную систему безопасности автомобилей

2 декабря 2014, 10:36
В России разработают особые требования к системам автомобильной безопасности. Как пояснили в Минпромторге, это связано, прежде всего, с суровыми климатическими условиями и спецификой дорог. Составлением ряда требований к ABS, ESP на данный момент занимается Научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ).

«Дорожные и климатические условия РФ значительно влияют на работоспособность автотранспортных средств. В связи с этим для автотранспортных средств и их систем активной безопасности, эксплуатируемых в условиях РФ, необходимо предъявлять специальные требования. Зарубежные системы активной безопасности должны пройти специальные испытания по их применимости в условиях РФ», — пояснили в Минпромторге.

К интеллектуальным системам активной безопасности, которые будут тестироваться в НАМИ, относятся: устройства автоматического экстренного торможения (AEBS, адаптивный круиз-контроль), системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS), электронные датчики контроля устойчивости (ESP) и помощи водителю при экстренном торможении (ABS, ASR, EBD), датчики контроля за давлением в шинах и состоянием водителя. Кроме того, проверку в российских условиях пройдут системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств и регистрации параметров ДТП.

Всего в новый проект НАМИ будет вложено 50 млн рублей. Основная цель инициативы — это снижение смертности на дорогах. Отмечается, что проводимая НАМИ работа пока будет носить научный характер. По результатам исследований будет принято окончательное решение о том, стоит ли законодательно закреплять российские требования к системам безопасности.

#Новости#Автомобили#Безопасность#Транспорт#Маша#Общество
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