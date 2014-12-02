Россия разрабатывает собственную систему безопасности автомобилей

К интеллектуальным системам активной безопасности, которые будут тестироваться в НАМИ, относятся: устройства автоматического экстренного торможения (AEBS, адаптивный круиз-контроль), системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS), электронные датчики контроля устойчивости (ESP) и помощи водителю при экстренном торможении (ABS, ASR, EBD), датчики контроля за давлением в шинах и состоянием водителя. Кроме того, проверку в российских условиях пройдут системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств и регистрации параметров ДТП.