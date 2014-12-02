Россия разрабатывает собственную систему безопасности автомобилей

«Дорожные и климатические условия РФ значительно влияют на работоспособность автотранспортных средств. В связи с этим для автотранспортных средств и их систем активной безопасности, эксплуатируемых в условиях РФ, необходимо предъявлять специальные требования. Зарубежные системы активной безопасности должны пройти специальные испытания по их применимости в условиях РФ», — пояснили в Минпромторге.
К интеллектуальным системам активной безопасности, которые будут тестироваться в НАМИ, относятся: устройства автоматического экстренного торможения (AEBS, адаптивный круиз-контроль), системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS), электронные датчики контроля устойчивости (ESP) и помощи водителю при экстренном торможении (ABS, ASR, EBD), датчики контроля за давлением в шинах и состоянием водителя. Кроме того, проверку в российских условиях пройдут системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств и регистрации параметров ДТП.
Всего в новый проект НАМИ будет вложено 50 млн рублей. Основная цель инициативы — это снижение смертности на дорогах. Отмечается, что проводимая НАМИ работа пока будет носить научный характер. По результатам исследований будет принято окончательное решение о том, стоит ли законодательно закреплять российские требования к системам безопасности.