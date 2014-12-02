Путин подарил щенка лабрадора тобольской школьнице

По словам Кати Шевелёвой, визит в её дом официальной делегации по поручению главы государства стал настоящим сюрпризом. «Я всегда мечтала о такой собаке, как президентская Кони — доброй и верной, как все лабрадоры, и вот моя мечта, сбылась, — сказала она. — Я очень всем благодарна! Большое спасибо вам за подарок». Комментируя для представителей местных СМИ доброе и трогательное событие в жизни семьи Шевлёвых, Владимир Мазур отметил, что юная тоболячка достойна этого необычного подарка. «Катя отлично учится, ведёт активный образ жизни, занимается народным творчеством, и я уверен, что девочку и замечательного лабрадора свяжет настоящая крепкая дружба», — признался глава.