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Путин подарил щенка лабрадора тобольской школьнице

2 декабря 2014, 19:42
Вчера, 1 декабря глава Тобольской администрации Владимир Мазур вручил президентский подарок 13-летней Кате Шевелёвой. Трехмесячный щенок лабрадора-ретривера по кличке Изумруд стал новогодним подарком семикласснице средней школы № 12 от Владимира Путина.

Передача памятного подарка состоялась в домашней обстановке — в квартире семьи Шевелёвых. В середине ноября девочка написала письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором сообщила о том, что учится на «хорошо» и «отлично», любит животных и очень хочет завести лабрадора. «Вначале я хотела отправить письмо Деду Морозу, но раз его не существует, отправила Владимиру Владимировичу», — пояснила Катя главе администрации г. Тобольска Владимиру Мазуру при получении долгожданного щенка.

Руководитель исполнительной власти торжественно вручил Кате трехмесячного чёрного Изумруда и пожелал, чтобы всегда её мечты сбывались также быстро. По словам тобольского кинолога Виктории Поповой, присутствовавшей на встрече, щенок был доставлен из другого региона, его стоимость не разглашается. «Изумруд — самых благородных кровей, с хорошим характером и устойчивой психикой, — сказала она. — Для юной обладательницы президентского подарка такой пёс — хороший шанс для собственного серьёзного роста и достижений». Также специалист-кинолог заверила Катю в том, что готова помогать в опеке породистого щенка-лабрадора, консультировать юную хозяйку в вопросах содержания и воспитания её питомца, сообщает администрация города Тобольска.

По словам Кати Шевелёвой, визит в её дом официальной делегации по поручению главы государства стал настоящим сюрпризом. «Я всегда мечтала о такой собаке, как президентская Кони — доброй и верной, как все лабрадоры, и вот моя мечта, сбылась, — сказала она. — Я очень всем благодарна! Большое спасибо вам за подарок». Комментируя для представителей местных СМИ доброе и трогательное событие в жизни семьи Шевлёвых, Владимир Мазур отметил, что юная тоболячка достойна этого необычного подарка. «Катя отлично учится, ведёт активный образ жизни, занимается народным творчеством, и я уверен, что девочку и замечательного лабрадора свяжет настоящая крепкая дружба», — признался глава.

#Новости#Собаки#Школьники#Владимир Путин#Женя#Общество
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