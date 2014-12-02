Перенестись в музеи Ватикана не уезжая из Тюмени

«О музеях Ватикана всегда говорят во множественном числе потому, что Папы хотели сохранить всю историю художественного мастерства человека. Самое прекрасное в музеях то, что вам нужно ходить по ним не торопясь; гид и книги — это хорошо, но позвольте себе забрести в любой уголок, куда уведут вас ноги, и вам откроется нечто восхитительное и интригующее: история и судьба человечества. Вот что такое музеи Ватикана», — директор музеев Ватикана, профессор Антонио Паолуччи.