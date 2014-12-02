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Перенестись в музеи Ватикана не уезжая из Тюмени

2 декабря 2014, 09:42
Побывать в самом сердце музеев Ватикана и Сикстинской капеллы не уезжая из Тюмени теперь возможно. С 11 декабря в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» покажут уникальный фильм «Музеи Ватикана 3D».
Сюжет
Тюмень

«Музеи Ватикана 3D» — это выдающаяся возможность увидеть своими глазами уникальные произведения искусства, собранные за две тысячи лет.

Впервые для съемок внутри музеев Ватикана и Сикстинской капеллы были использованы камеры Ultra HD 4K/3D и техника придания объема изображению от режиссера Джеймса Кэмерона. Вы увидите коллекции, которые до этого не видел никто и никогда. Вас ждет в кино уникальное, потрясающее, захватывающее путешествие, благодаря которому вы откроете для себя старинную и скрытую от посторонних глаз красоту музеев Ватикана.

Зрители словно попадут внутрь великих произведений: «войдут» в картины Караваджо, «прикоснутся» к статуе Лаокоона и Бельведерскому торсу, попадут под очарование статуй Сикстинской капеллы, которые еще никогда не выглядели на экране столь реалистично.

«Музеи Ватикана 3D» — масштабная постановка, над которой работала команда из 40 профессионалов. Вы увидите все великолепие музеев, уникальные ночные съемки залов, хранящих редкие и бесценные произведения мирового искусства всех исторических эпох.

Благодаря уникальному сочетанию обычного 3D и трехмерных технологий, которые в кино используют Джеймс Кэмерон и Тим Бертон, зрители словно попадут внутрь великих произведений: «войдут» в картины Караваджо, «прикоснутся» к статуе Лаокоона и Бельведерскому торсу, попадут под очарование статуй Сикстинской капеллы, которые еще никогда не выглядели на экране столь реалистично.

Ваш путь пройдет от классических скульптур и Пьеты Микеланджело Антониони к современным скульптурам Лучо Фонтаны; от картин Джотто, Леонардо Да Винчи и Караваджо к Ван Гогу, Шагалу и Дали; от выдающихся фресок в Станцах Рафаэля (таких, как «Афинская школа») до невероятных произведений Микеланджело в Сикстинской капелле («Сотворение Адама», «Страшный суд» и другие). Невероятное эмоциональное путешествие сквозь прошлое, настоящее и будущее пройдет под руководством директора музеев Ватикана, профессора Антонио Паолуччи.

«О музеях Ватикана всегда говорят во множественном числе потому, что Папы хотели сохранить всю историю художественного мастерства человека. Самое прекрасное в музеях то, что вам нужно ходить по ним не торопясь; гид и книги — это хорошо, но позвольте себе забрести в любой уголок, куда уведут вас ноги, и вам откроется нечто восхитительное и интригующее: история и судьба человечества. Вот что такое музеи Ватикана», — директор музеев Ватикана, профессор Антонио Паолуччи.

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