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Непосредственное управление разрешат только жильцам маленьких домов

2 декабря 2014, 17:26
Такая форма управления многоквартирным жилым домом как «непосредственное управление» исчезнет в некоторых тюменских многоэтажках. Собственникам жилья нужно определиться, УК у них будет или ТСЖ. Об этом сообщила на пресс-конференции конференции начальник Государственной жилищной инспекции — главный госинспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

Например, жильцы 11-этажного дома № 57 по улице Ленина в Тюмени выбрали в свое время именно непосредственное управление, но скоро эта ситуация должна измениться.

«С 1 сентября 2014 года введено ограничение в жилищном кодексе. Такая форма как „непосредственное управление“ не может быть выбрана в домах, где количество квартир более 16. В домах, в которых более 16 квартир, где эта форма управления есть сейчас, предусмотрена обязанность собственников выбрать другой способ управления в срок до 1 апреля 2015 года», сказала главный госинспектор. Если этого не произойдет, то орган местного самоуправления инициирует общее собрание, на котором собственники должны выбрать форму управления, если и этого не случилось, то орган местного самоуправления назначает УК по результатам открытого конкурса.

#Новости#Лариса Боровицкая#Управленцы#Многоквартирный дом#Женя#Общество
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