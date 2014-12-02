Непосредственное управление разрешат только жильцам маленьких домов

«С 1 сентября 2014 года введено ограничение в жилищном кодексе. Такая форма как „непосредственное управление“ не может быть выбрана в домах, где количество квартир более 16. В домах, в которых более 16 квартир, где эта форма управления есть сейчас, предусмотрена обязанность собственников выбрать другой способ управления в срок до 1 апреля 2015 года», сказала главный госинспектор. Если этого не произойдет, то орган местного самоуправления инициирует общее собрание, на котором собственники должны выбрать форму управления, если и этого не случилось, то орган местного самоуправления назначает УК по результатам открытого конкурса.