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Александр Незлобин: Кайфанул в Тюмени!

2 декабря 2014, 17:05
Воскресным вечером не одна сотня тюменцев собралась за столиками баварского ресторана «Максимилианс» для того, чтобы насладиться шутками парня из Полевского Александра Незлобина.
Сюжет
Тюмень

«Добрый вечер, солнечный город!» — саркастично поприветствовал герой дня со сцены присутствующих и начал свой юморной стэнд-ап. На протяжении всего выступления сидящие в зале не только смеялись над его текстом, интонацией, действиями, но и комментировали услышанное. Незлоб прислушивался к их словам и моментально отвечал ироничными фразами.

В недавно открывшемся заведении огромное количество столов, некоторые из которых были расположены очень далеко от выступающего. Александр высмеял эту ситуацию, сказав, что «Я думаю о вас. И гораздо лучше, чем вы об архитекторе «Максимилианса».

Монолог Незлоба был построен на свежих шутках. Однако байки из старого репертуара он тоже не стеснялся травить.

Смогли принять участие в его выступлении и тюменки. 3 девушкам удалось постоять на одной с Александром сцене и прочесть фразы, задуманные в его сценарии.

Также толпа зрителей обсудила с Сашей женитьбу, секс, измены и жизнь с девушкой. После чего медийное лицо подняло бокал коньяка и поздравило всех матерей с Днем матери.

После концерта любой желающий мог с ним сфотографироваться и взять автограф. Но горожане предпочли сделать со звездой селфи.

#Новости#Концерты#Юмор#Тюмень#Ирина#Общество
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