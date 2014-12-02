Александр Незлобин: Кайфанул в Тюмени!

«Добрый вечер, солнечный город!» — саркастично поприветствовал герой дня со сцены присутствующих и начал свой юморной стэнд-ап. На протяжении всего выступления сидящие в зале не только смеялись над его текстом, интонацией, действиями, но и комментировали услышанное. Незлоб прислушивался к их словам и моментально отвечал ироничными фразами.
В недавно открывшемся заведении огромное количество столов, некоторые из которых были расположены очень далеко от выступающего. Александр высмеял эту ситуацию, сказав, что «Я думаю о вас. И гораздо лучше, чем вы об архитекторе «Максимилианса».
Монолог Незлоба был построен на свежих шутках. Однако байки из старого репертуара он тоже не стеснялся травить.
Смогли принять участие в его выступлении и тюменки. 3 девушкам удалось постоять на одной с Александром сцене и прочесть фразы, задуманные в его сценарии.
Также толпа зрителей обсудила с Сашей женитьбу, секс, измены и жизнь с девушкой. После чего медийное лицо подняло бокал коньяка и поздравило всех матерей с Днем матери.
После концерта любой желающий мог с ним сфотографироваться и взять автограф. Но горожане предпочли сделать со звездой селфи.