В «Рощино» не выявлено запрещенных грузов и заноса карантинных заболеваний

Регулярные рейсы через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Рощино» в Тюмени выполняются в (из) Азербайджан, Армению, Германию, Таджикистан, Узбекистан, а также чартерные рейсы в Турецкую Республику, Египет, Грецию, Испания, Китай, ОАЭ, Тайланд, Вьетнам. «В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации аэропорт „Рощино“, в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний, а также потенциально опасных для населения товаров и грузов проводится санитарно-карантинный контроль транспортных средств, пассажиров, товаров и грузов», — сообщает тюменский Роспотребнадзор.