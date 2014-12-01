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В «Рощино» не выявлено запрещенных грузов и заноса карантинных заболеваний

1 декабря 2014, 13:42
За прошедшую неделю, с 21.11. по 27.11.2014 года, в тюменском аэропорту «Рощино» зарегистрировано на прибытие 13 рейсов из 8 стран (Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ Египет, Германия, Тайланд, Вьетнам) — досмотрено 1 863 пассажиров и 123 членов экипажа. Опасных грузов, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации, случаев заноса карантинных заболеваний не выявлено.

Регулярные рейсы через Государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Рощино» в Тюмени выполняются в (из) Азербайджан, Армению, Германию, Таджикистан, Узбекистан, а также чартерные рейсы в Турецкую Республику, Египет, Грецию, Испания, Китай, ОАЭ, Тайланд, Вьетнам. «В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации аэропорт „Рощино“, в целях предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний, а также потенциально опасных для населения товаров и грузов проводится санитарно-карантинный контроль транспортных средств, пассажиров, товаров и грузов», — сообщает тюменский Роспотребнадзор.

#Новости#Болезни#Грузы#Аэропорт Рощино#Женя#Общество
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