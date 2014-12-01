В гимназии № 16 думают открыть физико-математическую школу

«Это своеобразные ребята, их называют ботаниками, но это очень талантливые люди, которых нужно беречь, для этого им нужно создать комфортные условия. Мы должны их холить и лелеять, создавать им все возможности, чтобы их талант максимально раскрывался. Только талантливые люди двигают мир. Мы понимаем, что если бы в свое время не было таких ребят, инженеров, то не было бы ни интернета, ни Скайпа и всего того, что пришло в нашу жизнь», — сказал губернатор и добавил, что критерии отбора детей в эту школу будут жесткими. По блату туда никто не попадет, учиться будут реально талантливые люди.