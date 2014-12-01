В гимназии № 16 думают открыть физико-математическую школу

Школа будет создана для наиболее талантливых и одаренных ребят в Тюмени. Сельские школьники смогут также получать знания дистанционно.
«Это своеобразные ребята, их называют ботаниками, но это очень талантливые люди, которых нужно беречь, для этого им нужно создать комфортные условия. Мы должны их холить и лелеять, создавать им все возможности, чтобы их талант максимально раскрывался. Только талантливые люди двигают мир. Мы понимаем, что если бы в свое время не было таких ребят, инженеров, то не было бы ни интернета, ни Скайпа и всего того, что пришло в нашу жизнь», — сказал губернатор и добавил, что критерии отбора детей в эту школу будут жесткими. По блату туда никто не попадет, учиться будут реально талантливые люди.
Физико-математическая школа, скорее всего, будет находиться в строящейся гимназии № 16. «Мы обсуждаем этот вопрос. Думаем, отдать одно крыло под это направление, чтобы уже запустить проект. Мы будем отрабатывать методики с молодыми учителями физики и математики, и поддерживать эти вещи в муниципалитетах. Ребята также должны владеть английским языком, мы понимаем, что таких условий, например, в Голышманово меньше, чем в Тюмени, и мы должны создать такие условия и в Голышманово, чтобы ребята могли принимать участие в мероприятиях за пределами Российской Федерации, читать труды иностранных ученых в оригинале. Это не мешает двигаться вперед, имея в общеобразовательных школах такие центры вокруг талантливых учителей. Только у талантливых людей могут появиться талантливые физики и математики, поэтому вокруг талантливых учителей нужно создавать инфраструктуру, она и будет основой создания физико-математической школы», — пояснил Владимир Якушев.
В перспективе планируется проведение круглых столов, презентаций с талантливой молодежью из разных муниципалитетов, а также строительство интерната для детей. «Такой интеллектуальный центр мы будем формировать, а само территориальное размещение потихоньку само придет», — добавил губернатор.
Фото: infosmi.net