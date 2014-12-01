У «Буриме» появится своя сцена. А до этого год он будет работать в минус

Об этом рассказал руководитель театра «Буриме» Виктор Гуськов на «Дне открытых дверей», в котором участвовали руководители молодежных театров. «В течение двух лет мы инвестировали личные средства — около полутора миллионов рублей. Нам нужно было полностью разгрести абсолютно грязную площадку в Доме печати, на пятом этаже промышленного корпуса — около 200 кв. м. Там было 12 тонн промышленного мусора и тонна жести. Мы вывезли это, сделали капитальный ремонт. Мы двигаемся к тому, чтобы в следующем сезоне площадка уже заработала и принимала до 40 человек ежедневно. Там будет зал, мастерская, черный кабинет и кабинет управления», — рассказал Виктор.