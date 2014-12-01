У «Буриме» появится своя сцена. А до этого год он будет работать в минус

Об этом рассказал руководитель театра «Буриме» Виктор Гуськов на «Дне открытых дверей», в котором участвовали руководители молодежных театров. «В течение двух лет мы инвестировали личные средства — около полутора миллионов рублей. Нам нужно было полностью разгрести абсолютно грязную площадку в Доме печати, на пятом этаже промышленного корпуса — около 200 кв. м. Там было 12 тонн промышленного мусора и тонна жести. Мы вывезли это, сделали капитальный ремонт. Мы двигаемся к тому, чтобы в следующем сезоне площадка уже заработала и принимала до 40 человек ежедневно. Там будет зал, мастерская, черный кабинет и кабинет управления», — рассказал Виктор.
«Это очень весело, получать зарплату и отдавать ее в свой проект. Я надеюсь, что мы так будем веселиться последний год, а потом выйдем в окупаемость».
В прошлом году в «Буриме» побывали 3500 человек, в сезонах 2011–2012 и 2012–2013 в театр приходили по 7 тысяч человек ежегодно. В этом сезоне театр ожидает посещаемость на уровне 5 тысяч человек.
Есть у театра помимо отсутствия собственного помещения и другие проблеы: утечка мозгов. В год через студию театра проходит около 60 человек, около дюжины затем поступают в престижные театральные вузы: пять человек в прошлом году поступило в Екатеринбургский государственный театральный институт, есть поступившие в ГИТИС, в том числе экс-руководитель «Буриме» Никита Бетехтин. Нынешний директор театра отмечает, что их задача — не являться спонсорами текучки мозгов, а наоборот привлекать талантливых людей. Для этого важно двигаться к оплате труда: сейчас ее получает только административный персонал и режиссеры.
«Наш расход — около 200 тысяч в месяц, доход — около 40 тысяч. То есть 150 тысяч ежемесячно ты и другое руководство должны заплатить из своего кармана: около 60 тысяч аренда помещения, зарплата, перевозка декораций, аренда оборудования. Это очень весело, получать зарплату и отдавать ее в свой проект. Я надеюсь, что мы так будем веселиться последний год, а потом выйдем в окупаемость», — рассчитывает Виктор Гуськов.