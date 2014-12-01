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Стоимость проезда в городской электричке приравняли к автобусам

1 декабря 2014, 10:36
Правительство Тюменской области установило единую тарифную зону для оплаты проезда в городского электричке Тюмени. Стоимость поездки, как и в других видах общественного транспорта, составит 18 рублей. Изменения, внесенные правительством, вступят в силу 10 декабря.

Напомним, городской электропоезд начал работу в июне этого года. Электричка следует из района Утяшево на Войновку и обратно дважды в день — утром и вечером. До постановления Правительства области о включении данного вида транспорта в единую тарифную зону Тюмени от 26 ноября разовый проезд составлял 38 рублей.

В настоящее время помимо снижения стоимости введен также и льготный тариф на перевозку детей от 5 до 7 лет в размере 25% от базового (4,5 рубля). Действующие в Тюменской области тарифы для населения на проезд в пригородных поездах (вне границ единой тарифной зоны), введенные в действие с 01.03.2014, а также льготные тарифы на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет сохраняются без изменений, сообщают в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.

#Новости#Транспорт#Тарифы#Электричка#Алексей#Общество
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