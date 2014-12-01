Стоимость проезда в городской электричке приравняли к автобусам

В настоящее время помимо снижения стоимости введен также и льготный тариф на перевозку детей от 5 до 7 лет в размере 25% от базового (4,5 рубля). Действующие в Тюменской области тарифы для населения на проезд в пригородных поездах (вне границ единой тарифной зоны), введенные в действие с 01.03.2014, а также льготные тарифы на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет сохраняются без изменений, сообщают в департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области.