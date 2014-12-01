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Спортсмены-паралимпийцы проведут открытый урок для детей-инвалидов

1 декабря 2014, 14:39
Победители Паралимпийских игр Юлия и Станислав Чохлаевы проведут в Тюмени 3 декабря открытый урок для учеников школы № 86. Открытая тренировка будет организована для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Дети

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области, во время открытого урока спортсмены проведут веселые старты для учеников-инвалидов, а также пообщаются с педагогами и детьми, ответят на все интересующие вопросы. Вместе с четой Чохлаевых в мероприятии примет участие и тренер тюменских паралимпийцев Вячеслав Голдинов.

Напомним, Станислав Чохлаев, заслуженный мастер спорта России по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон) стал двукратным бронзовым и серебряным призером Паралимпийских игр в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза и серебро Чемпионата мира 2013 года в Швеции. Юлия Чохлаева (Будалеева) также является двукратным бронзовым и серебряным призером Паралимпиады в Сочи, а также обладательницей бронзовых и серебряных наград Чемпионата мира 2013 года. Спортсмены поженились 29 августа.

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