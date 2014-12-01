Спортсмены-паралимпийцы проведут открытый урок для детей-инвалидов

Напомним, Станислав Чохлаев, заслуженный мастер спорта России по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон) стал двукратным бронзовым и серебряным призером Паралимпийских игр в Сочи 2014 года. Также на его счету бронза и серебро Чемпионата мира 2013 года в Швеции. Юлия Чохлаева (Будалеева) также является двукратным бронзовым и серебряным призером Паралимпиады в Сочи, а также обладательницей бронзовых и серебряных наград Чемпионата мира 2013 года. Спортсмены поженились 29 августа.