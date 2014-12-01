Самое динамичное шоу японских барабанщиков — в Тюмени

На сегодняшний день Мастер Daidoro Aska имеет более 5000 учеников и последователей во всем мире, а его шоу по праву считается самым ярким и динамичным в Японии. Некоторые номера можно увидеть только в шоу ASKA-GUMI, так как они защищены авторскими правами, и они могут быть использованы только коллективом Daidoro Aska.