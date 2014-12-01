Самое динамичное шоу японских барабанщиков — в Тюмени

Первый создатель шоу японских барабанов привезет свое представление — шоу Аска — в Тюмень 6 декабря. Насладиться бурной энергетикой японских барабанов можно будет в Тюменской филармонии.
Шоу Аска основал в 1990 году мастер японских барабанов Daidoro Aska. До Daidoro Aska японские барабаны использовались преимущественно в качестве прикладных инструментов, несмотря на то, что традиции японских барабанов поддерживаются в Японии уже несколько тысячелетий.
Daidoro Aska догадался поставить полноценное шоу японских барабанщиков с хореографическими номерами и спецэффектами, разработал удивительную технику японских барабанов и все это воплотил в грандиозное шоу, ставшее впоследствии визитной карточкой Японии. Все остальные барабанные шоу Японии, в том числе и известное в России шоу «ЯМАТО» (слово означает древнее название Японцев) это продолжатели идеи Daidoro Aska или его ученики.
На сегодняшний день Мастер Daidoro Aska имеет более 5000 учеников и последователей во всем мире, а его шоу по праву считается самым ярким и динамичным в Японии. Некоторые номера можно увидеть только в шоу ASKA-GUMI, так как они защищены авторскими правами, и они могут быть использованы только коллективом Daidoro Aska.
Сегодня шоу японских барабанщиков — это уникальное зрелище, от которого невозможно отвести глаз и которое заставляет поверить в истинность японских легенд, связанных с голосами барабанов. Труппа Аска выступает уже много лет не только на территории Японии, но и за рубежом. В 2009 году ребята выступили в России в Кремлевском дворце.
Подвижность и выносливость, благодать и сила, цвет и движение, письменные формы и импровизация — все это гармонично объединено в одном шоу, которое до тончайших мелочей отображает японский дух.
Возрастное ограничение: 12+
Стоимость билетов: 800 — 2600 руб.