Пьяный водитель улетел в кювет на Федюнинского

Рано утром 30 ноября на улице Федюнинского съехал в кювет автомобиль Subaru Forester. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля был нетрезв.
Как сообщили в областной ГИБДД, сам водитель не пострадал, но 23-летний пассажир автомобиля получил травму голени. Еще один нетрезвый водитель спровоцировал дорожную аварию на 15 км автодороги Тюмень — Омск около десяти часов вечера.
Вследствие выезда автомобиля Subaru Impreza, за рулем которого находился 25-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, на полосу встречного движения произошло столкновение иномарки с автомобилями Lada Priora и Chevrolet Cobalt. Травму головы в результате происшествия получил 29-летний пассажир Subaru. Тяжелая травма — перелом бедра у 36-летнего водителя Chevrolet.