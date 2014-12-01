Пьяный водитель улетел в кювет на Федюнинского

Как сообщили в областной ГИБДД, сам водитель не пострадал, но 23-летний пассажир автомобиля получил травму голени. Еще один нетрезвый водитель спровоцировал дорожную аварию на 15 км автодороги Тюмень — Омск около десяти часов вечера.