Наркодуэт вскоре будет предан суду

«Согласно распределению обязанностей, Мальцев приобретал партии наркотических средств через известные ему сайты в Интернете, фасовал их на более мелкие и помещал в схроны, адреса которых через ICQ сообщал Дорогавцеву. Тот, в свою очередь, раскладывал пакетики с опасным веществом по тайникам, адреса которых сообщал работодателю, а тот — покупателям наркотиков. К марту 2013 года Мальцев уже доверял наркокурьеру, в связи с чем поручил ему выполнять еще и работу оператора — принимать заказы на наркотики. Для этого он передал Дорогавцеву через тайник жесткий диск с клиентской базой и подробную инструкцию о работе оператора. Впоследствии наркодуэт стал общаться и через смс-сообщения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.