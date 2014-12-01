Наркодуэт вскоре будет предан суду

В Тюмени направлены в суд уголовные дела в отношении 26-летнего Дмитрия Мальцева и 19-летнего Ильи Дорогавцева, которые планировали сбыть более 1,5 кг наркотиков.
Летом 2012 года Мальцев, имеющий высшее образование по специальности «компьютерная безопасность», решил заняться реализаций наркотических средств («соли» и спайса) с помощью ICQ. В сентябре того же года с ним через «аську» списался Дорогавцев, чтобы наняться курьером для раскладки наркотиков по тайникам. Мальцев согласился взять его на работу. Общение между работодателем и работником происходило через Интернет с использованием конспиративных технологий, не позволяющих определить их местонахождение и IP-адрес.
«Согласно распределению обязанностей, Мальцев приобретал партии наркотических средств через известные ему сайты в Интернете, фасовал их на более мелкие и помещал в схроны, адреса которых через ICQ сообщал Дорогавцеву. Тот, в свою очередь, раскладывал пакетики с опасным веществом по тайникам, адреса которых сообщал работодателю, а тот — покупателям наркотиков. К марту 2013 года Мальцев уже доверял наркокурьеру, в связи с чем поручил ему выполнять еще и работу оператора — принимать заказы на наркотики. Для этого он передал Дорогавцеву через тайник жесткий диск с клиентской базой и подробную инструкцию о работе оператора. Впоследствии наркодуэт стал общаться и через смс-сообщения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Деятельность наркодельцов была пресечена весной 2014 года. 13 марта 2014 года. Сотрудники управления наркоконтроля по Тюменской области задержали 18-летнего парня, который через тайник приобрел пакетик с со спайсом массой 1,3 г. А в ночь с 14 на 15 марта оперативники отделения по противодействию незаконному обороту наркотиков отдела уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени взяли Дорогавцева. Выяснилось, что задержанный со спайсом наркоман через ICQ заказал у Дорогавцева курительную смесь.
В ходе досмотра Дорогавцева, его машины и жилища было изъято более 60 г наркотических веществ. Кроме того, оперативники изъяли ноутбук с жестким диском, а также сотовый телефон. 15 марта в момент, когда сотрудники полиции осматривали сотовый телефон, пришло смс-сообщение от Мальцева. В нем он спрашивал, забрал ли Дорогавцев наркотики из тайника. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий вышли на Мальцева.
19 марта на стационарном посту ДПС на Тобольском тракте в Тюмени был остановлен автомобиль Hyundai Accent под управлением Мальцева. В ходе его досмотра, машины, а также из схронов и тайников было изъято более 1,5 кг «соли» и спайса.
Мальцев и Дорогавцев по решению суда заключены под стражу. Они обвиняются по пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, с использованием сети «Интернет», в крупном размере) и ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное организованной группой, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере).
Прокуратура Тюмени утвердила по данным уголовным делам обвинительные заключения и направила материалы дел в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.