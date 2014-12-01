nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На почту завезли новогодние открытки и «поздравления Деда Мороза»

1 декабря 2014, 10:00
Более 210 тысяч новогодних открыток и конвертов поступило в почтовые отделения Тюменской области. На почте отмечают, что интерес к открыткам у тюменцев в этом году вырос.

Новогодние маркированные открытки поступили в продажу в отделения почтовой связи юга Тюменской области. По традиции на открытках изображены заснеженные пейзажи, елочные шары, Дед Мороз и Снегурочка. Есть открытки и с изображением символов 2015 года — овечки и козы.

Все желающие могу воспользоваться услугой «Поздравление Деда Мороза» и заказать для своих близких, родных или знакомых письмо или приятный и полезный подарок от зимнего волшебника, сообщают в пресс-службе УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».

«В этом году мы наблюдаем рост числа тюменцев, которые предпочитают поздравлять своих друзей и родственников с различными праздничными датами при помощи открыток, купленных в почтовых отделениях, — комментирует заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова. — Кроме того, из них достаточно большой процент составляет молодежь, предпочитающая покупать винтажные открытки».

#Новости#Почта России#Новый год#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25