На почту завезли новогодние открытки и «поздравления Деда Мороза»

Новогодние маркированные открытки поступили в продажу в отделения почтовой связи юга Тюменской области. По традиции на открытках изображены заснеженные пейзажи, елочные шары, Дед Мороз и Снегурочка. Есть открытки и с изображением символов 2015 года — овечки и козы.
Все желающие могу воспользоваться услугой «Поздравление Деда Мороза» и заказать для своих близких, родных или знакомых письмо или приятный и полезный подарок от зимнего волшебника, сообщают в пресс-службе УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
«В этом году мы наблюдаем рост числа тюменцев, которые предпочитают поздравлять своих друзей и родственников с различными праздничными датами при помощи открыток, купленных в почтовых отделениях, — комментирует заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова. — Кроме того, из них достаточно большой процент составляет молодежь, предпочитающая покупать винтажные открытки».