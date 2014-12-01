На почту завезли новогодние открытки и «поздравления Деда Мороза»

«В этом году мы наблюдаем рост числа тюменцев, которые предпочитают поздравлять своих друзей и родственников с различными праздничными датами при помощи открыток, купленных в почтовых отделениях, — комментирует заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова. — Кроме того, из них достаточно большой процент составляет молодежь, предпочитающая покупать винтажные открытки».