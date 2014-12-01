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«Многодомовые» ТСЖ должны исчезнуть с тюменского рынка

1 декабря 2014, 16:03
ТСЖ, в управлении которых много различных домов, никак между собой не связанных, должны реорганизоваться до 2015 года. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции — главный госинспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

ТСЖ, в управлении которых много различных домов, никак между собой не связанных, должны реорганизоваться до 2015 года. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции — главный госинспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

ТСЖ — звучит как «товарищество собственников жилья». Но в Тюмени зачастую нет их, как таковых — это все те же УК, но, что называется, под другим соусом. Такие «товарищества» набирают в управление разные дома: панельные и кирпичные, с лифтом и без него, разного конструктива и так далее — при этом размер взносов для всех членов ТСЖ должен быть одинаковым, но этого фактически не получается сделать на разных домах, объясняет Лариса Боровицкая: «И такой абсурд повсеместно возникает. Законодатель этот вопрос решил: до 1 июля 2016 года такие „многодомовые“ ТСЖ, дома которых расположены на земельных участках не граничащих друг с другом и не имеющих общей инфраструктуры, должны реорганизоваться — в каждом доме должно быть свое ТСЖ».

#Новости#Госжилинспекция#ТСЖ#Женя#Общество
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