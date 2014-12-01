«Многодомовые» ТСЖ должны исчезнуть с тюменского рынка

ТСЖ — звучит как «товарищество собственников жилья». Но в Тюмени зачастую нет их, как таковых — это все те же УК, но, что называется, под другим соусом. Такие «товарищества» набирают в управление разные дома: панельные и кирпичные, с лифтом и без него, разного конструктива и так далее — при этом размер взносов для всех членов ТСЖ должен быть одинаковым, но этого фактически не получается сделать на разных домах, объясняет Лариса Боровицкая: «И такой абсурд повсеместно возникает. Законодатель этот вопрос решил: до 1 июля 2016 года такие „многодомовые“ ТСЖ , дома которых расположены на земельных участках не граничащих друг с другом и не имеющих общей инфраструктуры, должны реорганизоваться — в каждом доме должно быть свое ТСЖ ».