nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за утечки на Володарского в 59 жилых домах ограничили тепло

1 декабря 2014, 14:27
Из-за ремонтно-восстановительных работ по улице Володарского в Тюмени под ограничение подачи тепловой энергии попали 145 объектов, включая 59 жилых домов, а также Городская больница № 1, сообщили NashGorod.ru в пресс-службе «Тепло Тюмени» — филиала компании СУЭНКО. Подачу тепла в полном объеме обещают возобновить к завтрашнему утру.

Напомним, в результате ремонта было ограничено движение транспорта в районе улиц Володарского и Челюскинцев. В результате коммунальным службам пришлось также ограничить подачу тепла в окрестные дома.

Как пояснили в пресс-службе ОАО «УТСК», в данном случае как таковой аварии нет. Специалистами компании была зафиксирована утечка на этом участке тепловой магистрали. Заявка на восстановительные работы была подана и согласована заранее. По плану они начались сегодня в девять часов утра и должны закончиться в то же время завтра, 2 декабря.

#Новости#УТСК#Коммунальные аварии#Авария на теплотрассе#Алексей#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25