Из-за утечки на Володарского в 59 жилых домах ограничили тепло

Как пояснили в пресс-службе ОАО «УТСК», в данном случае как таковой аварии нет. Специалистами компании была зафиксирована утечка на этом участке тепловой магистрали. Заявка на восстановительные работы была подана и согласована заранее. По плану они начались сегодня в девять часов утра и должны закончиться в то же время завтра, 2 декабря.