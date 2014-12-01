Из подаренного тестем ружья мужчина сделал обрез для отстрела свиней

В целом, как отмечают в полиции, надзор за владельцами оружия осуществляется на постоянной основе. Ежеквартально проходит операция «Арсенал». За последнее время проверено 1229 владельцев оружия. За нарушения требований действующего законодательства РФ в сфере оборота оружия было изъято 315 единиц служебного и гражданского оружия, в том числе, две единицы гладкоствольного оружия сдано гражданами на возмездной основе. Привлечено к административной ответственности 108 владельцев оружия и лиц, ответственных за сохранность оружия в предприятиях.