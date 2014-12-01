Из подаренного тестем ружья мужчина сделал обрез для отстрела свиней

В Тюмени сотрудниками полиции задержан житель Армизонского района, который изготовил из охотничьего ружья обрез и хранил его в тайнике. Возбуждено уголовное дело.
Обрез из охотничьего ружья хранился у мужчины в тайнике около дома. 29-летний гражданин пояснил, что использовал оружие для отстрела свиней, а в таком виде удобнее хранить. Само ружье также незаконно было подарено мужчине тестем около полугода назад.
В настоящее время мужчина находится под стражей на основании ст. 91 УПК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом.
В целом, как отмечают в полиции, надзор за владельцами оружия осуществляется на постоянной основе. Ежеквартально проходит операция «Арсенал». За последнее время проверено 1229 владельцев оружия. За нарушения требований действующего законодательства РФ в сфере оборота оружия было изъято 315 единиц служебного и гражданского оружия, в том числе, две единицы гладкоствольного оружия сдано гражданами на возмездной основе. Привлечено к административной ответственности 108 владельцев оружия и лиц, ответственных за сохранность оружия в предприятиях.
«Для проведения операции задействуются не только сотрудники лицензионно-разрешительной работы, но и комплексные силы полиции и участковые уполномоченные. Их работа, проводимая в виде поквартирного обхода, позволяет в комплексе устанавливать возможные нарушения закона, в том числе связанные с хранением, ношением и переделкой оружия, не состоящего на учете», — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.