Акция от «Погребка»: яблоки по 25 рублей и компот в подарок

Выгодные покупки в рамках акции предлагает совершить тюменцам Интернет-магазин «Погребок» pogrebokpro.ru. Теперь можно приобрести яблоки «Зария» по 25 рублей за килограмм. Также все покупатели при заказе от 1000 рублей в течение декабря будут в подарок получать двухлитровую банку компота «Вишневый».
Продукция в «Погребке» не дороже чем в крупных сетевых магазинах, так как фирма исключает цепочку посредников от Интернет-магазина до стола заказчика. А качество позволяет смело делать повторные заказы. Овощная консервация, компоты и варенья, орехи и соленья производятся на собственных производствах в Курганской области и Алтайском крае, заключены контракты с Арменией(SAVA) и Казахстаном (СДиКо) на производство варенья и овощной консервации. Овощи выращиваются в Алтайском крае (Агрофирма Заря) и Тюменской области (Агрофирма Кримм), сезонно фрукты и овощи в Узбекистане, Казахстане.
Продукция хранится на собственных современных логистичеких складах с необходимым температурным режимом и освещением. Любой заказ оформят и доставят в любой район прямо до дверей квартиры. Все овощи и фрукты перебираются вручную, упаковываются в экологически-чистые крафт-пакеты и снабжаются электронным чеком с указанием веса для каждого заказа. Ассортимент обновляется ежедневно.
Теперь не нужно самому ездить по магазинам, стоять в очередях у кассы и нести банки и овощи до дома — «Погребок» привезет все прямо в квартиру, в офис или даже на кухню ресторана в удобное для заказчика время.
Выбрать нужный набор для домашнего борща, для праздничного стола или для чаепития в офисе можно на сайте «Погребка» www.pogrebokpro.ru или по телефону: (3452) 693–503.
Общество с ограниченной ответственностью «Погребок-Тюмень», ОГРН 1147232006900. Адрес: Тюменская обл., Тюменский район, с. Луговое, 2-й Заводской пер., 2/2