Акция от «Погребка»: яблоки по 25 рублей и компот в подарок

Продукция в «Погребке» не дороже чем в крупных сетевых магазинах, так как фирма исключает цепочку посредников от Интернет-магазина до стола заказчика. А качество позволяет смело делать повторные заказы. Овощная консервация, компоты и варенья, орехи и соленья производятся на собственных производствах в Курганской области и Алтайском крае, заключены контракты с Арменией(SAVA) и Казахстаном (СДиКо) на производство варенья и овощной консервации. Овощи выращиваются в Алтайском крае (Агрофирма Заря) и Тюменской области (Агрофирма Кримм), сезонно фрукты и овощи в Узбекистане, Казахстане.