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Ударил ножом и убежал, надеялся, что не поймают

30 ноября 2014, 11:41
Вчера в обеденное время сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 установили местонахождение и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
Сюжет
Тюмень

Сообщение о происшествии поступило вчера около 5 утра со станции «скорой помощи»: в больницу доставили 35-летнего тюменца с проникающим ранением шеи и небольшими порезами на других участках тела. К тому моменту, как была получена информация от потерпевшего, а также оперативные сведения, подозреваемый скрылся с места совершения преступления.

Однако в результате грамотных действий оперативников, ему не удалось затеряться. 22-летний ранее судимый за грабеж безработный тюменец сознался в совершении преступления. Его признательные показания только дополнили уже имеющуюся доказательную базу.

Установлено, что за нож он схватился в процессе ссоры со своим приятелем во время распития алкогольных напитков. Личная неприязнь вылилась в драку, в результате которой подозреваемый и воспользовался первым подручным средством — кухонным ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции напоминают о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Возможно, иногда только посторонние люди способны предотвратить беду. Телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени — 799–855.

Фото: http://kazan24.ru

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