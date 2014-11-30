Ударил ножом и убежал, надеялся, что не поймают

Сообщение о происшествии поступило вчера около 5 утра со станции «скорой помощи»: в больницу доставили 35-летнего тюменца с проникающим ранением шеи и небольшими порезами на других участках тела. К тому моменту, как была получена информация от потерпевшего, а также оперативные сведения, подозреваемый скрылся с места совершения преступления.