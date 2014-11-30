Тюменцы вышли на митинг против роста цен

Разговор о росте цен начался издалека. Сначала речь шла о том, что за счёт народа олигархам возмещают их материальные потери во время кризиса. Затем вспомнили бывших Губернаторов Тюменской области: «Собянин был коррупционером, он главный коррупционер после Путина, к Рокецкому тоже есть претензии, но он по сравнению с Собяниным мальчик в коротких штанишках».
«Только организованный народ может чего-то добиться, пока мы молчим, ничего невозможно сделать. Мы несколько раз в Тюмени добивались понижения платы за проезд. Пока мы об этом говорили — цена не поднималась. Когда мы замолчали — они повысили», — пояснил присутствующим суть собрания первый секретарь РКРП Александр Черепанов. — Руководители частных автобусов обратились к губернатору с предложением сделать проезд 27 рублей в городе, а уже буквально в четверг один предприниматель выступил и сказал, что это мало, надо 32 рубля. Такое предложение обосновывается ценами на топливо. Ведь бензин стал дороже. И даже можно понять тех, кто делает подобные предложения, но ведь тогда нужно и повысить заработную плату. Мы, конечно, понимаем, что сейчас кризисная ситуация по всей России, но почему мы должны платить олигарху? Ведь за счёт нашей зарплаты идут деньги им», — продолжил он.
«Капиталистический мир поделён на различные кланы, группировки и т.д. Сейчас получилось так, что коммерческие интересы одних столкнулись с другими. И сейчас российская цивилизация борется с западной цивилизацией — об этом говорят по телевидению и в интернете. Когда был кризис 2008 года, власть помогла разорившимся банкам, а не народу. Сейчас то же самое, т. е. власть хочет „примазаться“ к народу в трудную минуту. Они живут за счёт нас. Никакого компромисса быть не может — власть всегда останется такой», — заявил активист тюменского обкома РКБП Андрей Кораблёв.
На митинг против повышения цен пришли как пожилые люди, так и молодёжь. Они толпились с плакатами и красными флагами, аплодируя при этом каждому выступающему. Ближе к середине митинга ряды пришедших пустели.
Некоторые из пришедших уже слабо верят, что можно что-то изменить. Такого мнения придерживается экономист Ольга Иванова: «Раньше я часто ходила на митинги. Начиная с 90-ых годов. Тогда я ещё верила, что можно что-то изменить. Сейчас уже меньше верю, да и люди не верят, поэтому сейчас их намного меньше, чем раньше. Тогда приходили по несколько тысяч, сейчас несколько десятков. Да и я уже реже хожу — здоровье уже не то. Люди не хотят понимать, что действительно можно изменить ситуацию. А менять нужно даже не руководителей власти, а систему. Нельзя говорить, что виноват во всём кто-то один. Нельзя, например, обвинить во всём Якушева, виноват не он, виновата система- её то и нужно менять. А власть… уберём одного, поставим другого — он будет также себя вести, если не хуже. Сейчас мне очень жаль молодёжь. Ей достаётся тяжелое время. И на митинги я хожу, чтобы что-то изменить для молодёжи. Сама, конечно, тоже не очень хорошо живу. У меня пенсия 9 тысяч, при том, что я имею два высших образования», — поделилась посетительница митинга.
В резолюции по итогам митинга звучали требования:
— повысить заработную плату всем категориям трудящихся. И только после этого ставить вопрос о повышении цен на услуги транспорта, а также на продукты, лекарства и т.д.;
— наложить мораторий на рост цен на продукты питания, товары первой необходимости. Цены должны исчисляться с учётом минимального размера оплаты труда и быть общедоступными для самых малообеспеченных слоёв населения;
— отменить действующий жилищный кодекс. Государство должно взять на себя целиком контроль за содержание общего имущества дома;
— увеличить расходы на бесплатное получение лекарств по рецепту;
— национализировать нефтегазовый сектор экономики;
— наложить мораторий на стоимость проезда в общественном транспорте и закрепить её;
— спросить депутатов и государственных чиновников об их доходах.
За то, чтобы резолюция была отправлена во все органы государственной власти, проголосовали поднятием рук почти все присутствующие, некоторые поднимали обе руки.
Ольга Давлетшина