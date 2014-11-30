Тюменцы вышли на митинг против роста цен

Некоторые из пришедших уже слабо верят, что можно что-то изменить. Такого мнения придерживается экономист Ольга Иванова: «Раньше я часто ходила на митинги. Начиная с 90-ых годов. Тогда я ещё верила, что можно что-то изменить. Сейчас уже меньше верю, да и люди не верят, поэтому сейчас их намного меньше, чем раньше. Тогда приходили по несколько тысяч, сейчас несколько десятков. Да и я уже реже хожу — здоровье уже не то. Люди не хотят понимать, что действительно можно изменить ситуацию. А менять нужно даже не руководителей власти, а систему. Нельзя говорить, что виноват во всём кто-то один. Нельзя, например, обвинить во всём Якушева, виноват не он, виновата система- её то и нужно менять. А власть… уберём одного, поставим другого — он будет также себя вести, если не хуже. Сейчас мне очень жаль молодёжь. Ей достаётся тяжелое время. И на митинги я хожу, чтобы что-то изменить для молодёжи. Сама, конечно, тоже не очень хорошо живу. У меня пенсия 9 тысяч, при том, что я имею два высших образования», — поделилась посетительница митинга.