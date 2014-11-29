Тюменцам рассказали, что и как делать в Азии

Как вести бизнес с азиатами, чем заниматься на Бали и как правильно принимать душ в Японии? На эти и другие вопросы отвечали самостоятельные путешественники-бизнесмены 27 ноября на семинаре Asia Travel Workshop.
Прямой курс на Вьетнам
Открывала семинар Евгения Мурзина, в прошлом организатор Travel Workshop, а в этот раз ещё и его участник. Она рассказала о полётной программе из Тюмени в Азию и поделилась визовыми новостями. Её туристическая компания Weekend на рынке уже 3 года и прямиком из Тюмени отправляет желающих в такие города Азии как Дубаи, Банког и Пхукет. В этом году путешественников может порадовать новое прямое направление из Тюмени во Вьетнам, город Нячанг. «Туда все желающие могут улететь раз в 13 ночей»- отмечает Евгения.
Больше стало возможностей вылетов в Азию из Екатеринбурга. Например, если вы хотите во Вьетнам, но не хотите ждать 13 ночей, для вас могут организовать вылет из Екатеринбурга в Хошимин и Фукуок.
Сводки визовых новостей: как рассказала Евгения, недавно ОАЭ решили поднять стоимость визы до 100 $. Это послужило причиной отказа от полётов в Эмираты для многих турагентств. Когда арабы поняли, что такой подход невыгоден для них, им пришлось сбросить стоимость виз до 85 $.
Евгения также рассказала об особенностях получения визы в Китай: «В Китай вы можете отправиться по групповой визе или по индивидуальной, так называемой визе по прилёту». Групповые визы в Китай делаются на срок до 15 дней. Они, как правило, выдаются группам от 5 человек. Все члены группы должны приехать и уехать вместе, ночевать только в тех отелях, куда их заселили. Если 1 человек опаздывает на рейс, проблемы будут у всей группы. Индивидуальная виза по прилёту дороже (где-то 120 $). Она оформляется при прямом перелете в Пекин. Помимо уже названных компания Weekend помогает в оформлении выездных виз в такие Азиатские страны, как Япония, Корея и Сигапур.
В заключение Евгения отметила, что со 2 до 9 декабря в Китае праздники. Если вы хотите улететь в Китай зимой, то оформляйте визы заранее.
«Я целиком и полностью влюбился в Азию»
Вслед за Евгенией Мурзиной пришёл директор компании «Вертикальный мир» Александр Андросов. В том году он побывал в Южной Корее. Поездка имела деловой характер, но Александр рассказал и о том, что они с братом успели увидеть глазами туристов.
«Первое что вам нужно запомнить — это ctrip.com — сайт, который специализируется на Азиатских странах». На его просторах можно заказать авиабилеты, забронировать номера в отелях и т. д. Раньше сайт был только на китайском, сейчас есть русско- и англоязычная версии. Александр отметил одну важную деталь: " Если вы входите на сайт под английским ником и выбираете языком страницы английский, то цены повышаются процентов на 10». Для человека под азиатским ником всё иначе. Выбор мест и билетов становится просто огромным. «Я не знаю как это формируется, но почему-то так».
Про аренду автотранспорта — если вы собираетесь путешествовать по Азии, то лучше вообще забудьте о машине. «Там страшно ездить даже с их водителями, не то что самому» — говорит Александр, — все развязки и указатели только на корейском или только на китайском». При большом вашем желании всё-таки использовать автотранспорт бизнесмен-путешественник советует заранее найти разбирающихся в нужном городе людей, которые смогут возить вас куда надо. Стоит такая услуга 100–150 $ в день. Сразу договаривайтесь с утра — от встречи в аэропорту до позднего вечера. Лучше сообщите куда точно вы едите. Человек сможет заранее продумать маршрут.
Обязательно говорите, что от сделки водитель никак не зависит, все вопросы и переговоры вы будете вести сами. Иначе может понадобиться «доплата». Сам Александр с братом заранее нашли такого человека. «Мы приехали в Сеул. Дорога у нас была где-то 600–700 км до Пусана».
Целью бизнесменов было посещение 2 заводов. «В одном мы сказали что хотим приобрести технику. Второй просто устроил нам экскурсию». Корейцы разрешали делать всё: смотреть, залезать, управлять, заходить в цех, смотреть из чего сделано оборудование. В отличии от Китая. Александр делал попытки работы и с китайскими партнёрами, потому часто сравнивал политику ведения дел этих стран. «К китайцам приезжаешь — первый вопрос «Будешь покупать?». Если да, то мы заключаем договор, оставляем какой-то задаток. Только после этого нам разрешают фотографировать и т.д." Если вы хотите только посмотреть, для вас укороченная программа.
С языковом барьером проблем в бизнес-поездках нет — почти в каждой корейской компании есть русскоговорящий человек. В отелях очень хорошо говорят на английском языке, есть даже русские переводчики. В отличие от Китая.
Корея создана для поиска различных ноу-хау. Стоит только поставить корейцам задачу — они начнут искать её решение. Вплоть до покупки машины сладкой ваты или автомобиля в форме кофейной банки. «Они создают под вас технику, говорят открыто сколько стоит доставка и присылают. Могут провести логистику вплоть до Тюмени». Все вопросы решает один человек и решает открыто.
Несколько корейских вещей, поразивших Александра Андросова — путешественника.
Мосты. «Я решил снять поездку по мосту на телефон. Снимаю — едем и едем, и едем, и едем… в общем я выключил телефон. Мост длинной 21 км». Корейцы соединяют мостами острова. Это можно увидеть уже когда вы подлетаете к Сеулу.
Культура. Поразила чистота. «У них все заводы — это семья. Заходите — разуваетесь. Нам в феврале было туго в пластиковых тапочках»
Все работают. «Открываем окна в 9 утра — город пустой. Сначала я подумал, что это день недели такой. Машин нет, ничего нет. Мы в городе-миллионнике. Я спрашиваю у переводчика в чём дело, а он говорит — „Не переживайте, все на работе“.
Парковка. „Подъезжаем к зданию. Смотрю — подземный паркинг. Проезжаем вниз, заезжаем в лифт — поднимаемся на 9 этаж. Тут меня оборвало — вот это техника. Поднялись, а на 9 этаже парковка специально для работников 9 этажа“.
Поезда. „У нас оставалось 2 дня. Мы были в Пусане. Очень хотелось посмотреть Сеул. Думали, как попасть туда самолётом. Оказалось, что каждые 2 часа туда идёт скоростная электричка. Ничего себе, так-то, 700 км на электричке. Мы сели в поезд и сказали, что нам нужен самый, самый VIP. Заплатили за это… ну на наши деньги рублей 250“.
Мультики. Всё в той же электричке. „Едем 20 минут — задвигаются шторы, затемнение, опускается экран, играет музыка и начинается мультик. Аниме“. Оказалось, что мультик посвящён ценностям семейной жизни. Он затрагивал многие вопросы, вплоть до вопросов сексуальных меньшинств.
Wi-Fi. „В Корее он ловит практически везде. В отличии от Китая, где зачастую даже по паспорту вам могут отказать в доступе“.
„Я готов отвечать на любые вопросы“
Рассказ о Корее плавно перешёл в рассказ о Китае. Страну восходящего солнца описывал директор компании „Китай-Консалтинг“ Денис Воронко.
Открытие визы занимает 5–7 дней. Если у вас нет времени, визу можно открыть за 1 день. Как говорилось выше, этот вариант немногим дороже. Денис отметил — „Гонконг у нас безвизовый. В Пекине и Гуанчжоу без визы можно находиться до 72 часов“. Это значит, что в деловых поездках, рассчитанных не более чем на 3 дня, вам даже не обязательно её получать.
Денис советует всё готовить и разбирать заранее. " В Китае сделать это будет сложно. Хорошо говорящих на английском китайцев не так уж и много. Вы рискуете просто не суметь объясниться». Следует уделить должное внимание стыковкам рейсов, времени перелёта и т. д. Часто бывает, что вам предлагают неудобные маршруты. Что касается билетов — особых знаний тут не требуется. Можно обратиться к тому же ctrip.com.
Если вы собираетесь путешествовать по Китаю и вести там какой-то бизнес, езжайте с человеком знающим. «Очень рекомендую во время первой поездки в Китай ни в коем случае не пытаться всё выстроить самостоятельно,- говорит Денис. — Вы заблудитесь, потеряетесь, и будете за пять юаней поднимать туристов на Великую Китайскую стену следующие лет 10, чтобы заработать на обратный билет». Лучше всего, если вас будут встречать. Найдите компетентную встречающую сторону, которая обеспечит вам определённый сопроводительный сервис. О деньгах не беспокойтесь — в любом случае китайцы найдут способ на вас заработать — расслабьтесь и смиритесь. Не всегда всё печально. Например, гиды должны иметь разрешения на свою работу. Они покупают билеты на определённые мероприятия и селят вас в гостиницы со своей рабочей скидкой. Это может быть даже дешевле.
Деловое путешествие лучше сразу начинать с отраслевых выставок. Езжайте и находите оборудование, которое вам нравится. «В интернете ходит мнение, что можно прям на выставке поймать китайца, и он всё вам будет переводить. Нет — компетентность переводчика — это залог вашего успеха».
Деловой этикет. Особых бизнес-секретов здесь нет. «Все будут приглашать на ужины-обеды, но только если вы представляете определённый интерес». Деловой этикет зависит от общей заинтересованности сторон. Лучше не соглашаться на рестораны, пока вы не достигнете своей цели. Следует большое внимание уделять юридической стороне. Заключить деловой договор с Китайской компанией не так сложно, только мы в этом не разбираемся.
«Всё нужно проверять и контролировать, — подчёркивает Денис. — Вам могут представить одного господина как директора, но он может оказаться кем угодно».
Стоит изучить всю правовую базу китайцев. В документе должны быть отражены права сторон, иначе подписать такой договор вам в Китае может любой человек с улицы. «Все сделки с китайцами нужно тщательно контролировать. Вы можете всё посмотреть, упаковать, приехать в Тюмень — и вот вместо мопеда вам присылают велик. «Я так понял, что мопед для вас слишком дорог, решил прислать вам велик».
«У меня родилась мечта прожить там полгода»
Так получилось с Бали у следующего путешественника Артёма Панферова. Осенью прошлого года Артём уехал на Бали и провел там около 8 месяцев.
Особых препятствий для посещения острова нет. Чтобы приобрести билеты используйте стандартные программы — типа aviasales.ru. Артём рекомендует отдавать предпочтение полётам через Новосибирск — получается более выгодно. Виза на Бали действует 1 месяц и стоит 25–30 $. Вы можете её продлить, но нужно обязательно куда-то выехать и вернуться обратно. Также можно сделать социальную визу, которая позволит вам в течении полугода никуда не вылетать. Артём отметил, что на Бали всё общение происходит через facebook.com. Путешественник рекомендует группу «Вместе на Бали». Если вам нужно решить какие-то проблемы, вступайте в эту соцсеть.
С жильём тоже проблем как таковых не возникает. «Для начала лучше приехать туда и снять какой-нибудь хостел, — рассказывает Артём. — Далее езжайте по острову и ищите дом. Балийцы очень отзывчивы, поэтому с нахождением жилья у вас проблем не будет». Проживание в отдельном доме укладывается в 1000 $ в месяц.
Несмотря на то, что особых проверок в медицинских учреждениях для поездки не требуется, Артём рекомендует заранее приобрести страховку. При страховых случаях возмещать растраты самостоятельно будет очень проблематично. Страховка же стоит всего 900–1000 руб. в месяц на человека. Лучшим способом передвижения по Бали путешественник назвал мотоциклы и мопеды. Аренда такого автотранспорта стоит около 50 $ в месяц.
Очень интересна культура балийцев. «На Бали индуизм, — рассказывает путешественник. — Всё вращается вокруг этой религии. Например, там существует день изгнания духов. Если в этот день вы выйдете из своего дома на улицу, с вас могут взять официальный штраф».
Из развлечений лучшее — сёрфинг. Личный тренер стоит около 40 $. Почти традицией считается на Бали собираться 2 раза в неделю для игры в пляжный волейбол. Играть идут люди от 18 и до 60.
Не так давно на острове появился «Сафари-парк». «Это очень красивое место. Вы садитесь на джип и смотрите животных, можете подходить к ним. В парке рептилий и птиц можно их трогать и фоткаться с ними». Кроме животных на Бали можно насладиться целым островом черепах и кофейными плантациями. Если вы хотите больше узнать о райском острове, то всю информацию Артём рекомендует искать на baliforum.ru. Его создатель сам является жителем Бали и очень популярно расписывает все особенности острова.
«Russia-покемон»
«Konichiwa» — начала свой рассказ о Японии Леся Ким. Фотограф-путешественница рассказала о тонкостях посещения родины самураев и некоторых формальностях.
Виза в Японию бесплатна. Консульского сбора нет, но заплатить всё равно придётся. Дело в том, что туризм в Японии очень малая часть ВВП — и они в нём не заинтересованы. Чтобы туда поехать, нужно получить приглашения либо от юридического, либо от физического лица.
«Несмотря на то, что у меня есть подруга — коренная японка, вариант с визой-приглашением для меня оказался сложным, — говорит Леся,- нужно было прислать общие фото, переписку с Facebook. Я пошла другим путём». Существуют аккредитованные в России агенства, которые имеют представителей в Японии. Там тоже можно получить визу. Стартует цена такой визы от 7, 5 тысяч рублей. Ещё придётся заплатить за пересылку документов.
Чтобы не пожалеть о потраченном, следует ездить в Японию в особые периоды. Путешественница отмечает периоды Ханами, когда цветёт сакура, и Момидзи, когда появляются красные клёны. «Я выделяю ещё один период — это лето. Ханаби, когда начинаются фестивали, фейерверки, а также разрешен подъем на Фудзи-сан — самую большую гору в Японии». Месяц который вообще не следует рассматривать — июнь. Это месяц дождей.
Период цветения сакуры легко пропустить. Он может опоздать или прийти раньше на 2–3 недели. Поэтому вы рискуете просто не попасть, даже если планировали поездку. Существует сайт japan-guide.com, именно на нём есть график цветения сакуры и листьев на клёнах в разных городах страны. Его показатели меняются в зависимости от приближении срока цветения. Там же есть проценты раскрытия цветков сакуры в каждом саду Японии. Если вы где-то не попадаете, то можете координировать своё путешествие в сторону севера или юга страны. Конечно, легче попасть на период Момидзи — клёны остаются красными дольше.
Япония весьма дорогая страна. «Один из лучших способов сэкономить на поездках — это купить Japan Rail Pass, — отмечает фотограф-путешественница. — Japan Rail Pass — проездной на поезда, паромы и автобусы Японии». Купить его можно в России только у аккредитованных агенств. Вы получаете ваучер, прилетаете в Японию и там его активируете. После этого можете кататься сколько захотите в период действия проездного. Неделю за 300 $ и 2 недели за 500 $. Смысла в самолётах в Японии нет — там самые быстрые поезда.
О культуре. На заметку — в Японии вообще нет чаевых. Там считают, что пока платишь по счёту ты наравне с тем, кто предоставляет тебе услугу. Как только ты оставляешь чаевые, ты ставишь себя выше. Такой жест для Японцев может показаться даже унизительным.
Подарки — если вы хотите что-то подарить японцу, то хорошо упакуйте. Они уделяют упаковке очень большое внимание. При этом то, что дарите вы, будут расхваливать, а то что дарят вам будут принижать. «Я подруге дарила чебурашку. Если вы не знаете, японцы с ума сходят по нашему чебурашке, даже выкупили права на продолжение этого мультфильма. Я его вручила ей, когда мы сидели в общем ресторане — там за большим столом сидели рядом с нами другие, незнакомые люди. Это был первый раз когда я видела, как флегматичные японцы выражают много эмоций». Подруга кричала: «Чебурашка», а другие японцы говорили «Russia-покемон».
К туристам в Японии относятся как к детям. Вы можете попросить помощи у любого — они бросят все свои дела и будут вам помогать. «Если вы видите европейца, а рядом с ним важного японца — европеец потерялся». Языковых барьеров в Японии нет. В 2020 там планируются олимпийские игры, и японцы к ним активно готовятся, поэтому английский стал распространённым языком.
Леся отмечает, что в Японии много современных отелей. «Но я советую вам пожить в Рёкане — это отели в японском стиле. На полу татами, вы спите на футоне и у вас есть собственный садик для медитации».
Существуют в Японии такие интересные места как онсэны. Онсэн — это купель с термальной тёплой водой с температурой 40–44 градуса. Как общественная баня. Они бывают открытые на природе, бывают закрытые в помещении. Чтобы войти в онсэн, нужно тщательно соблюдать правила. Если что-то нарушено, японцы могут просто встать и уйти. Были такие случаи с европейцами.
«В него опускаются только помывшись, при этом моетесь вы сидя на стульчике. Души расположены так, чтобы все в онсене видели, что вы помылись и входите в воду чистым. Это очень важно» — рассказывает Леся. В онсен аккуратно заходят. Прибывание там — это особое расслабление. Они разделены на мужские и женские — заходят туда совершенно обнаженными. Очень важно не перепутать онсен.
«Я к сожалению туда не смогла попасть. Одно из условий пребывания в онсэне — отсутствие татуировок». Татуировки у японцев носят только представители якудзы. Можно конечно залепить тату лейкопластырем, но где гарантия что он не отклеится и вы не попадёте в неприятную ситуацию?
В заключение фотограф-путешественница рассказала и о необычных случаях, связанных с редкостью посещения Японии европейцами. «Однажды мы прилетели на Момидзи. Из европейцев на борту нас было только двое — я и муж. Так вот — нас встречало японское телевидение. С вопросом «Зачем вы прилетели?». Подруга-японка потом интересовалась, как мы добрались. Я ответила — «Смотри по телевизору».
Asia Travel Workshop уже традиционно завершился розыгрышем призов. Обладатели счастливых номеров смогли получить сувениры от партнёров семинара. Никто не ушёл обиженным — одним семинар подарил знания, другим кружки и планшет. Ждём развития и продвижения идеи Travel Workshop.