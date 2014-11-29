Тюменцам рассказали, что и как делать в Азии

Если вы собираетесь путешествовать по Китаю и вести там какой-то бизнес, езжайте с человеком знающим. «Очень рекомендую во время первой поездки в Китай ни в коем случае не пытаться всё выстроить самостоятельно,- говорит Денис. — Вы заблудитесь, потеряетесь, и будете за пять юаней поднимать туристов на Великую Китайскую стену следующие лет 10, чтобы заработать на обратный билет». Лучше всего, если вас будут встречать. Найдите компетентную встречающую сторону, которая обеспечит вам определённый сопроводительный сервис. О деньгах не беспокойтесь — в любом случае китайцы найдут способ на вас заработать — расслабьтесь и смиритесь. Не всегда всё печально. Например, гиды должны иметь разрешения на свою работу. Они покупают билеты на определённые мероприятия и селят вас в гостиницы со своей рабочей скидкой. Это может быть даже дешевле.