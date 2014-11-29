Полиция изъяла более килограмма героина

Сотрудники специализированного подразделения уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени перекрыли крупный канал распространения наркотиков. Участники преступной цепочки — от рядового потребителя до крупного оптовика — задержаны.
Сначала полицейскими около двух недель назад был задержан 33-летний ранее не судимый тюменец, у которого изъяли 8,62 грамма героина.
«Дальнейшие грамотно спланированные мероприятия привели к установлению поставщика крупных партий героина. Им оказалась 59-летняя жительница областного центра, ранее не судимая и в настоящий момент нигде официально не трудоустроенная», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
В общей сложности полицейские изъяли из дома и обнаруженного тайника более 1 килограмма героина.
По факту хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждены уголовные дела.