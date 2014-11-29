Полиция изъяла более килограмма героина

«Дальнейшие грамотно спланированные мероприятия привели к установлению поставщика крупных партий героина. Им оказалась 59-летняя жительница областного центра, ранее не судимая и в настоящий момент нигде официально не трудоустроенная», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.