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За перемещением Деда Мороза теперь можно следить онлайн

28 ноября 2014, 09:13
Российский Дед Мороз в ходе традиционного новогоднего путешествия планирует за полтора месяца посетить три десятка городов России и соседних государств, сообщает Информационный центр «Дом Деда Мороза».

В поездку сказочный персонаж отправился после празднования своего Дня рождения 18 ноября, отмечается в сообщении. При этом любой желающий сможет узнать, в каком городе в какой день Дед Мороз находится. Для этого необходимо пройти по ссылке на сайте www.autolocator.ru.

Проект мониторинга новогоднего путешествия Деда Мороза стартовал 18 ноября 2009 года. Именно в этот день главному зимнему волшебнику на его День Рождения было подарено навигационное оборудование.

Следить за путешествием Российского Деда Мороза стало возможно в режиме реального времени в Интернете благодаря навигационной системе и инновационным разработкам компании «Автолокатор» — технологического партнера путешествия российского Деда Мороза.

Фото: http://wallpapers.99px.ru

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