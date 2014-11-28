За перемещением Деда Мороза теперь можно следить онлайн

В поездку сказочный персонаж отправился после празднования своего Дня рождения 18 ноября, отмечается в сообщении. При этом любой желающий сможет узнать, в каком городе в какой день Дед Мороз находится. Для этого необходимо пройти по ссылке на сайте www.autolocator.ru.