За перемещением Деда Мороза теперь можно следить онлайн

В поездку сказочный персонаж отправился после празднования своего Дня рождения 18 ноября, отмечается в сообщении. При этом любой желающий сможет узнать, в каком городе в какой день Дед Мороз находится. Для этого необходимо пройти по ссылке на сайте www.autolocator.ru.
Проект мониторинга новогоднего путешествия Деда Мороза стартовал 18 ноября 2009 года. Именно в этот день главному зимнему волшебнику на его День Рождения было подарено навигационное оборудование.
Следить за путешествием Российского Деда Мороза стало возможно в режиме реального времени в Интернете благодаря навигационной системе и инновационным разработкам компании «Автолокатор» — технологического партнера путешествия российского Деда Мороза.
Фото: http://wallpapers.99px.ru