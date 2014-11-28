Воры с отверткой вскрыли несколько автомобилей за ночь

Во дворе одного из домов на улице Текстильной они заметили машину отечественного производства, легко ее вскрыли, слили бензин, достали аккумулятор и другие мелкие вещи, которые лежали в салоне. Этого парням показалось мало. То же самое они проделали с еще одним автомобилем в другом дворе, прихватив кроме аккумулятора автоинструменты. Полицейские предполагают, что есть и третья обворованная машина: у молодых людей было обнаружено три аккумулятора, а также вещи, которые не принадлежат двум потерпевшим.