Воры с отверткой вскрыли несколько автомобилей за ночь

Тюменские полицейские задержали молодых людей, обокравших несколько автомобилей за одну ночь.
Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, при осмотре которого обнаружилось имущество, похищенное, предположительно, из трех транспортных средств. Водитель и трое пассажиров были доставлены в отдел полиции № 5.
Выяснилось, что трое молодых людей — один несовершеннолетний и двое в возрасте 21 года — распивали спиртные напитки в автомобиле. Водитель, которому 19 лет, был трезв. Молодые люди решили из Тюменского района поехать в областной центр: они подумали, что смогут слить бензин из какого-нибудь автомобиля.
Во дворе одного из домов на улице Текстильной они заметили машину отечественного производства, легко ее вскрыли, слили бензин, достали аккумулятор и другие мелкие вещи, которые лежали в салоне. Этого парням показалось мало. То же самое они проделали с еще одним автомобилем в другом дворе, прихватив кроме аккумулятора автоинструменты. Полицейские предполагают, что есть и третья обворованная машина: у молодых людей было обнаружено три аккумулятора, а также вещи, которые не принадлежат двум потерпевшим.
Отметим, что сигнализацией автомобили оборудованы не были, поэтому владельцы даже не знали о совершении хищения, пока не были установлены и извещены сотрудниками полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).
«На данном примере сотрудники полиции рекомендуют обратить внимание на улучшение мер по сохранности транспортных средств. Во всех случаях подозреваемые воспользовались только отверткой, чтобы проникнуть в салон практически беспрепятственно и не были никем замечены», — добавили в городском управлении МВД.