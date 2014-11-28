В обрушении ишимской школы виновны чиновники

Руководство школы вовремя заметило проблему и заблаговременно вывело детей. Образовательный процесс в школе был прекращен. Теперь 70 ребят, обучавшихся в школе с 1 по 9 класс, возят в головную школу в село Плешково за 15 км пути.
В связи с происшествием Ишимской межрайонной прокуратурой проведена проверка, сообщает районная прокуратура.
Установлено, что 20 июля 2014 года администрация Ишимского района обратилась с письмом в областной департамент финансов о согласовании «направления денежных средств из бюджета района на расходы, не предусмотренные бюджетом, в связи с возникшей необходимостью ремонта Шаблыкинской школы. В документе указано, что «из-за обильных осадков произошла просадка фундамента здания, вследствие чего в двух кабинетах на первом этаже в простенках между оконными проемами образовались трещины (от 2 до 20 мм) в кирпичной кладке с внутренней стороны помещения по всей высоте межоконных простенков, трещины между плитами перекрытий до 2 мм. На ремонт необходимо 494 878 рублей».
13 августа, несмотря на трещины, комиссией, в состав которой входили чиновники администрации, был подписан акт о готовности школы к началу учебного года.
Таким образом, должностными лицами органа местного самоуправления Ишимского муниципального района была поставлена под угрозу безопасность учащихся, учителей.
Ишимский межрайонный прокурор внес главе Ишимского муниципального района представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.
Согласно информации районной администрации от 24 ноября «в самое ближайшее время для выяснения причин обрушения здания будет проведена техническая экспертиза».