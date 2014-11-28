В обрушении ишимской школы виновны чиновники

Установлено, что 20 июля 2014 года администрация Ишимского района обратилась с письмом в областной департамент финансов о согласовании «направления денежных средств из бюджета района на расходы, не предусмотренные бюджетом, в связи с возникшей необходимостью ремонта Шаблыкинской школы. В документе указано, что «из-за обильных осадков произошла просадка фундамента здания, вследствие чего в двух кабинетах на первом этаже в простенках между оконными проемами образовались трещины (от 2 до 20 мм) в кирпичной кладке с внутренней стороны помещения по всей высоте межоконных простенков, трещины между плитами перекрытий до 2 мм. На ремонт необходимо 494 878 рублей».