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Сельхознадзор взыскал 164 тысячи за нарушения оборота ветеринарных препаратов

28 ноября 2014, 17:03
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО взыскало 164 тысячи рублей в качестве штрафов за нарушения в сфере оборота ветеринарных препаратов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории региона лицензии на реализацию ветеринарных лекарств имеет 83 организации. 21 из них переоформила лицензию в течение этого года.

С начала 2014 года ведомством было выявлено пять случаев реализации лекарственных препаратов без специального разрешения.

Между тем компании, которые такими лицензиями обладают, также допускали нарушения в работе. В основном нарушения касались хранения и реализация недоброкачественных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того в их числе нарушение правил хранения лекарственных препаратов. В ряде случаев работники, заключившие с лицензиатами трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с приёмом, хранением и реализацией лекарственных препаратов, не имели ветеринарного или фармацевтического образования, сертификатов специалистов.

Помимо этого, в двух случаях при проведении проверок установлен факт хранения и реализации фальсифицированных лекарственных средств, которые изъяты из оборота до принятия решения судом. По всем выявленным нарушениям виновные были привлечены в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ.

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