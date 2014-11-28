Сельхознадзор взыскал 164 тысячи за нарушения оборота ветеринарных препаратов

Между тем компании, которые такими лицензиями обладают, также допускали нарушения в работе. В основном нарушения касались хранения и реализация недоброкачественных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того в их числе нарушение правил хранения лекарственных препаратов. В ряде случаев работники, заключившие с лицензиатами трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с приёмом, хранением и реализацией лекарственных препаратов, не имели ветеринарного или фармацевтического образования, сертификатов специалистов.