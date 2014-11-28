Сельхознадзор взыскал 164 тысячи за нарушения оборота ветеринарных препаратов

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории региона лицензии на реализацию ветеринарных лекарств имеет 83 организации. 21 из них переоформила лицензию в течение этого года.
С начала 2014 года ведомством было выявлено пять случаев реализации лекарственных препаратов без специального разрешения.
Между тем компании, которые такими лицензиями обладают, также допускали нарушения в работе. В основном нарушения касались хранения и реализация недоброкачественных лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Кроме того в их числе нарушение правил хранения лекарственных препаратов. В ряде случаев работники, заключившие с лицензиатами трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с приёмом, хранением и реализацией лекарственных препаратов, не имели ветеринарного или фармацевтического образования, сертификатов специалистов.
Помимо этого, в двух случаях при проведении проверок установлен факт хранения и реализации фальсифицированных лекарственных средств, которые изъяты из оборота до принятия решения судом. По всем выявленным нарушениям виновные были привлечены в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ.