По пути в магазин на пенсионерку напал грабитель

32-летний подозреваемый ранее не был судим. В настоящее время он нигде официально не трудоустроен. Объяснить, почему он решился на такое дерзкое преступления среди бела дня, мужчина не смог, ему просто нужны были деньги. В настоящее время он заключен под стражу.