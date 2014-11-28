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По пути в магазин на пенсионерку напал грабитель

28 ноября 2014, 12:25
Двух грабителей задержали накануне сотрудники тюменской полиции. Один из них вырвал сумку из рук пенсионерки, другой забрал телефон у своей знакомой. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
Сюжет
Тюмень

В дневное время экипаж ГИБДД заметил пожилую женщину, которая побежала в их направлении. Выяснив, что женщину ограбили, полицейские бросились в погоню. Они быстро догнали и задержали злоумышленника. При нем было похищенное у пенсионерки имущество — хозяйственная сумка, в которой находился кошелек с деньгами.

Уже в отделе полиции № 7 60-летняя потерпевшая рассказала, что шла в магазин, когда сзади на улице к ней подбежал неизвестный, вырвал сумку и бросился прочь.

32-летний подозреваемый ранее не был судим. В настоящее время он нигде официально не трудоустроен. Объяснить, почему он решился на такое дерзкое преступления среди бела дня, мужчина не смог, ему просто нужны были деньги. В настоящее время он заключен под стражу.

Второй случай произошел также в дневное время. В отдел полиции № 1 обратилась продавщица магазина и рассказала, что у нее украли сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, отправленный по ориентировке экипаж вневедомственной охраны прибыл настолько быстро, что уже поджидал подозреваемого у выхода следующего магазина.

Ранее судимый за мошенничество 25-летний тюменец пытался оказать сопротивление и даже незаметно выбросить похищенное имущество. Однако телефон у него изъяли, а сам мужчина был доставлен в отдел полиции.

Установлено, что злоумышленник встретился со своим приятелем, чтобы купить алкогольные напитки. Однако по пути он один зашел в другой магазин, где работала его знакомая. Мужчина попросил у продавщицы телефон, чтобы позвонить, вырвал его из рук девушки и убежал. Потерпевшая тут же вызвала полицию.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчинам, покусившимся на чужое имущество, грозит до четырех лет лишения свободы.

#Новости#Грабеж#Тюмень#Таня#Происшествия
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