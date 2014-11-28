По пути в магазин на пенсионерку напал грабитель

В дневное время экипаж ГИБДД заметил пожилую женщину, которая побежала в их направлении. Выяснив, что женщину ограбили, полицейские бросились в погоню. Они быстро догнали и задержали злоумышленника. При нем было похищенное у пенсионерки имущество — хозяйственная сумка, в которой находился кошелек с деньгами.
Уже в отделе полиции № 7 60-летняя потерпевшая рассказала, что шла в магазин, когда сзади на улице к ней подбежал неизвестный, вырвал сумку и бросился прочь.
32-летний подозреваемый ранее не был судим. В настоящее время он нигде официально не трудоустроен. Объяснить, почему он решился на такое дерзкое преступления среди бела дня, мужчина не смог, ему просто нужны были деньги. В настоящее время он заключен под стражу.
Второй случай произошел также в дневное время. В отдел полиции № 1 обратилась продавщица магазина и рассказала, что у нее украли сотовый телефон. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, отправленный по ориентировке экипаж вневедомственной охраны прибыл настолько быстро, что уже поджидал подозреваемого у выхода следующего магазина.
Ранее судимый за мошенничество 25-летний тюменец пытался оказать сопротивление и даже незаметно выбросить похищенное имущество. Однако телефон у него изъяли, а сам мужчина был доставлен в отдел полиции.
Установлено, что злоумышленник встретился со своим приятелем, чтобы купить алкогольные напитки. Однако по пути он один зашел в другой магазин, где работала его знакомая. Мужчина попросил у продавщицы телефон, чтобы позвонить, вырвал его из рук девушки и убежал. Потерпевшая тут же вызвала полицию.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчинам, покусившимся на чужое имущество, грозит до четырех лет лишения свободы.