Обидевшись на пощечину, бомж зарезал двух человек

Как сообщалось ранее, 5 мая в колодце теплотрассы, расположенном недалеко от гаражного кооператива «Энергетик» на улице Одесской, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранами шеи, живота и спины. Трупы нашел еще один бездомный — видимо, это место пользовалось успехом у городских маргиналов.
Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к совершению данного преступления причастен 50-летний мужчина без определенного места жительства, ранее уже судимый. В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.
«В майские праздники он с приятелем распивал спиртные напитки на колодце теплотрассы. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и потерпевший ударил обвиняемого по щеке. Разозлившись на товарища, мужчина схватил нож и нанес обидчику множество ударов в шею, грудь и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Свидетелем произошедшего стала бездомная женщина, которая находилась рядом. Чтобы она не обратилась в правоохранительные органы, обвиняемый напал на нее с ножом и ударил им более 20 раз. Женщина скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.