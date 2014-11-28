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Обидевшись на пощечину, бомж зарезал двух человек

28 ноября 2014, 10:15
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 50-летнего бомжа, который в мае текущего года зарезал не только своего собутыльника, но и бездомную женщину, которая стала свидетельницей преступления. Мужчина обвиняется по п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью сокрыть другое преступление).
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Тюмень

Как сообщалось ранее, 5 мая в колодце теплотрассы, расположенном недалеко от гаражного кооператива «Энергетик» на улице Одесской, были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранами шеи, живота и спины. Трупы нашел еще один бездомный — видимо, это место пользовалось успехом у городских маргиналов.

Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что к совершению данного преступления причастен 50-летний мужчина без определенного места жительства, ранее уже судимый. В ходе допроса он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

«В майские праздники он с приятелем распивал спиртные напитки на колодце теплотрассы. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и потерпевший ударил обвиняемого по щеке. Разозлившись на товарища, мужчина схватил нож и нанес обидчику множество ударов в шею, грудь и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Свидетелем произошедшего стала бездомная женщина, которая находилась рядом. Чтобы она не обратилась в правоохранительные органы, обвиняемый напал на нее с ножом и ударил им более 20 раз. Женщина скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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