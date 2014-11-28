Обидевшись на пощечину, бомж зарезал двух человек

«В майские праздники он с приятелем распивал спиртные напитки на колодце теплотрассы. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и потерпевший ударил обвиняемого по щеке. Разозлившись на товарища, мужчина схватил нож и нанес обидчику множество ударов в шею, грудь и живот. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Свидетелем произошедшего стала бездомная женщина, которая находилась рядом. Чтобы она не обратилась в правоохранительные органы, обвиняемый напал на нее с ножом и ударил им более 20 раз. Женщина скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база.