На улице 30 лет Победы прорвало теплотрассу

Утром в четверг, 27 ноября, на магистральных сетях по улице 30 лет Победы в районе дома № 104, произошло повреждение трубопровода, из-за чего горячая вода залила проезжую часть и тротуары. В результате происшествия близлежащие к месту прорыва дома были отключены от горячего водоснабжения, автомобильное движение на улице было ограничено, а остановочный пункт «Управа Восточного округа» — временно исключен из схем проходящих маршрутов.