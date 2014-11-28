На улице 30 лет Победы прорвало теплотрассу

Как сообщил порталу «Наш Город» главный инженер ОАО «Уральская теплосетевая компания» Айдар Ильясов, прорыв произошел из-за «старости» трубопровода. «Всему виной срок службы трубопровода, — говорит Ильясов, — Это произошло случайно. В 10:45 жильцы домов были отключены от сетей, а в 19:20 тепло- и водоснабжение было восстановлено. Сейчас авария полностью устранена».
Отметим, что несмотря на устранение неполадок, движение автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта до 8 декабря на данном участке ограничено. На участке будут проводиться земляные работы и облагораживание территории.
На время проведения аварийных работ по ул. 30 лет Победы, в районе дома № 104, из схем проходящих маршрутов исключается остановочный пункт «Управа Восточного округа». При движении по улице 30 лет Победы в сторону Олимпийской автобусы № № 17, 30, 48, 57, 73 и 79 остановку делать не будут. Ближайшие остановочные пункты — «пр. Ткацкий» и «Сквер Тружеников тыла».
Также в связи с проведением работ на проезжей части дороги, ограничено автомобильное движение на улице 30 лет Победы, в районе дома № 104. Одна полоса здесь закрыта для движения, по второй полосе движение осуществляется в обоих направлениях.