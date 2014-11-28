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На улице 30 лет Победы прорвало теплотрассу

28 ноября 2014, 10:02
Утром в четверг, 27 ноября, на магистральных сетях по улице 30 лет Победы в районе дома № 104, произошло повреждение трубопровода, из-за чего горячая вода залила проезжую часть и тротуары. В результате происшествия близлежащие к месту прорыва дома были отключены от горячего водоснабжения, автомобильное движение на улице было ограничено, а остановочный пункт «Управа Восточного округа» — временно исключен из схем проходящих маршрутов.

Как сообщил порталу «Наш Город» главный инженер ОАО «Уральская теплосетевая компания» Айдар Ильясов, прорыв произошел из-за «старости» трубопровода. «Всему виной срок службы трубопровода, — говорит Ильясов, — Это произошло случайно. В 10:45 жильцы домов были отключены от сетей, а в 19:20 тепло- и водоснабжение было восстановлено. Сейчас авария полностью устранена».

Отметим, что несмотря на устранение неполадок, движение автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта до 8 декабря на данном участке ограничено. На участке будут проводиться земляные работы и облагораживание территории.

На время проведения аварийных работ по ул. 30 лет Победы, в районе дома № 104, из схем проходящих маршрутов исключается остановочный пункт «Управа Восточного округа». При движении по улице 30 лет Победы в сторону Олимпийской автобусы № № 17, 30, 48, 57, 73 и 79 остановку делать не будут. Ближайшие остановочные пункты — «пр. Ткацкий» и «Сквер Тружеников тыла».

Также в связи с проведением работ на проезжей части дороги, ограничено автомобильное движение на улице 30 лет Победы, в районе дома № 104. Одна полоса здесь закрыта для движения, по второй полосе движение осуществляется в обоих направлениях.

#Новости#Авария#Теплоснабжение#УТСК#Маша#Общество
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