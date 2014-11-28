«Медицина72» заняла 3 место среди мобильных приложений страны

Ниша мобильных приложений уже давно переросла из молодежных развлечений в мощный инструмент для развития бизнеса и эффективной работы госсектора. Именно поэтому, ведущим изданием о высоких технологиях CNews уже в 4 раз была проведена премия CNews AppWARDS, на которой были отмечены лучшие мобильные приложения со всей страны. Награждение состоялось в ноябре текущего года, в рамках «CNews FORUM 2014», в Москве.

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