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«Медицина72» заняла 3 место среди мобильных приложений страны

28 ноября 2014, 16:31
Ниша мобильных приложений уже давно переросла из молодежных развлечений в мощный инструмент для развития бизнеса и эффективной работы госсектора. Именно поэтому, ведущим изданием о высоких технологиях CNews уже в 4 раз была проведена премия CNews AppWARDS, на которой были отмечены лучшие мобильные приложения со всей страны. Награждение состоялось в ноябре текущего года, в рамках «CNews FORUM 2014», в Москве.
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Тюмень

Попытать счастье решили и тюменские разработчики с совсем новым, но уже достаточно известным в регионе, приложением «Медицина72». По результатам экспертных оценок и открытого голосования приложение заняло 3 место в категории «Лучшее приложение для госсектора». Соседями по пьедесталу стали приложение «Активный гражданин» от Московского департамента информационных технологий и официальное приложение МВД. Об этом сообщает «РИО-Центр».

Отбор участников проходил в 3 этапа. Определили победителя на Церемонии вручения в рамках «CNews Forum 2014: информационные технологии завтра» по результатам прямого электронного голосования присутствующих.

При отборе и оценке номинантов учитывались 4 основных критерия:

— значимость разработок и внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика,

— существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления,

— использование самых передовых технологий мирового уровня,

— инновационность разработок.

Отметим, что приложение «Медицина72» получило в регионе широкое распространение благодаря своим возможностям: запись на прием к врачу и отмена записи с любого мобильного устройства с доступом к интернету, хранение данных (номер полиса, дата и время приема), запись своих родных и близких, напоминание о предстоящем приеме, контактные данные поликлиник.

Скачать приложение можно по ссылкам или с помощь qr-кода. Для Android и для iOS.

Фото: yvision.kz

#Новости#Здравоохранение#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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