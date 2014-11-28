«Медицина72» заняла 3 место среди мобильных приложений страны

Попытать счастье решили и тюменские разработчики с совсем новым, но уже достаточно известным в регионе, приложением «Медицина72». По результатам экспертных оценок и открытого голосования приложение заняло 3 место в категории «Лучшее приложение для госсектора». Соседями по пьедесталу стали приложение «Активный гражданин» от Московского департамента информационных технологий и официальное приложение МВД. Об этом сообщает «РИО-Центр».
Отбор участников проходил в 3 этапа. Определили победителя на Церемонии вручения в рамках «CNews Forum 2014: информационные технологии завтра» по результатам прямого электронного голосования присутствующих.
При отборе и оценке номинантов учитывались 4 основных критерия:
— значимость разработок и внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика,
— существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления,
— использование самых передовых технологий мирового уровня,
— инновационность разработок.
Отметим, что приложение «Медицина72» получило в регионе широкое распространение благодаря своим возможностям: запись на прием к врачу и отмена записи с любого мобильного устройства с доступом к интернету, хранение данных (номер полиса, дата и время приема), запись своих родных и близких, напоминание о предстоящем приеме, контактные данные поликлиник.
Фото: yvision.kz