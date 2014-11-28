Маршруты автобусов в районе Дома обороны изменятся на два дня

Автобусы № 37 и № 11 пойдут по улицам Полевой, Военной, Льва Толстого, далее возвращаясь на привычный маршрут. Маршруты № № 24, 40, 68 будут поворачивать с Ямской на улицу Льва Толстого, затем на Военную и Полевую, далее возвращаясь к привычной схеме. Автобус № 78 сократит маршрут, делая разворот на кольце по ул. Ямской. Автобусы № 30 будут сворачивать с улицы Ямской на Аккумуляторную, а затем двигаться привычным маршрутом.