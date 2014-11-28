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Маршруты автобусов в районе Дома обороны изменятся на два дня

28 ноября 2014, 16:43
В выходные, 29 и 30 ноября, семь автобусных маршрутов изменят схемы движения в районе Дома обороны из-за строительных работ.

С 22:00 28 ноября до 6:00 1 декабря автобусы пойдут в объезд перекрытого участка на пересечении улиц Военной и Бакинских Комиссаров, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Автобусы № 37 и № 11 пойдут по улицам Полевой, Военной, Льва Толстого, далее возвращаясь на привычный маршрут. Маршруты № № 24, 40, 68 будут поворачивать с Ямской на улицу Льва Толстого, затем на Военную и Полевую, далее возвращаясь к привычной схеме. Автобус № 78 сократит маршрут, делая разворот на кольце по ул. Ямской. Автобусы № 30 будут сворачивать с улицы Ямской на Аккумуляторную, а затем двигаться привычным маршрутом.

Подробная информация о схемах движения автобусов и прогнозах прибытия транспорта на остановки доступна по бесплатному номеру телефона 8-800-300-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
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