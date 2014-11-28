Горячие новости: ресторан «Мафиози», автобусные маршруты и пропажа девочек

«Надо было их дня на два поместить куда-нибудь, чтоб неповадно было. Выпороть как следует, иначе они вряд ли поймут. Но с другой стороны, нужно ещё посмотреть, что за родители у этих гулён и какие друзья», — комментирует новость один из пользователей портала под ником Zara_A.