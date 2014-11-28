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Горячие новости: ресторан «Мафиози», автобусные маршруты и пропажа девочек

28 ноября 2014, 18:00
Минувшая неделя принесла нам как положительные новости, так и не очень. В Тюмени поднялась шумиха в связи закрытием ресторана «Мафиози» на месяц по распоряжению управления Роспотребнадзора. Через развязку по улице Монтажников решено запустить три новых автобусных маршрута. Две подружки решили погулять и ушли из дома на пять дней.
Сюжет
Тюмень

Больше всего внимания на этой неделе привлекла новость о закрытии ресторана «Мафиози» на месяц из-за нарушения санитарных норм. Сотрудники ресторана считают, что решение управления Роспотребнадзора необоснованно и нормы все соблюдены. Но суд Ленинского района поддержал решение госоргана. Более пяти с половиной тысяч пользователей прочли эту новость.

На втором месте в рейтинге самых популярных новостей — открытие трех новых автобусных маршрутов через развязку по улице Монтажников. Два из них возьмут начало в районе Войновки, а третий маршрут пролегает от улицы Менделеева в район Копытова. Новые маршруты спроектированы с учетом пожеланий горожан. Запустят маршруты номер 8, 58 и 74 минимум через три месяца — таков срок обязательной конкурсной процедуры, которая определит будущих перевозчиков.

Замыкает тройку лидеров новость о пропаже двух девочек 13 лет. Подружки ушли из дома 18 ноября, оставив мобильные телефоны. Родители не смогли найти девочек сами и обратились в полицию. Через пять дней девочек вернули домой. Обе несовершеннолетние отказываются подробно рассказывать о том, где они были все это время, говорят, что гуляли.

«Надо было их дня на два поместить куда-нибудь, чтоб неповадно было. Выпороть как следует, иначе они вряд ли поймут. Но с другой стороны, нужно ещё посмотреть, что за родители у этих гулён и какие друзья», — комментирует новость один из пользователей портала под ником Zara_A.

Начинается новая неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на портале NashGorod.ru. Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.

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