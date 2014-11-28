Горячие новости: ресторан «Мафиози», автобусные маршруты и пропажа девочек

Больше всего внимания на этой неделе привлекла новость о закрытии ресторана «Мафиози» на месяц из-за нарушения санитарных норм. Сотрудники ресторана считают, что решение управления Роспотребнадзора необоснованно и нормы все соблюдены. Но суд Ленинского района поддержал решение госоргана. Более пяти с половиной тысяч пользователей прочли эту новость.
На втором месте в рейтинге самых популярных новостей — открытие трех новых автобусных маршрутов через развязку по улице Монтажников. Два из них возьмут начало в районе Войновки, а третий маршрут пролегает от улицы Менделеева в район Копытова. Новые маршруты спроектированы с учетом пожеланий горожан. Запустят маршруты номер 8, 58 и 74 минимум через три месяца — таков срок обязательной конкурсной процедуры, которая определит будущих перевозчиков.
Замыкает тройку лидеров новость о пропаже двух девочек 13 лет. Подружки ушли из дома 18 ноября, оставив мобильные телефоны. Родители не смогли найти девочек сами и обратились в полицию. Через пять дней девочек вернули домой. Обе несовершеннолетние отказываются подробно рассказывать о том, где они были все это время, говорят, что гуляли.
«Надо было их дня на два поместить куда-нибудь, чтоб неповадно было. Выпороть как следует, иначе они вряд ли поймут. Но с другой стороны, нужно ещё посмотреть, что за родители у этих гулён и какие друзья», — комментирует новость один из пользователей портала под ником Zara_A.
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