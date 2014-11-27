Застраховал свою жизнь — заплатишь меньше налогов

База для налогового вычета ограничена суммой в 120 тысяч рублей, то есть максимальная выгода для застрахованного составит 15,6 тысяч рублей в год. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс прошли чтения в обеих палатах Федерального собрания и были одобрены большинством голосов.
Инициаторы поправки рассчитывают на рост долговременных страховых договоров. В 2012 году при разработке стратегии развития страхового рынка отмечалось, что к 2020 году сегмент страхования жизни может достичь 2 процентов от ВВП страны — 2,7 триллиона рублей.
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