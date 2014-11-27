Застраховал свою жизнь — заплатишь меньше налогов

База для налогового вычета ограничена суммой в 120 тысяч рублей, то есть максимальная выгода для застрахованного составит 15,6 тысяч рублей в год. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс прошли чтения в обеих палатах Федерального собрания и были одобрены большинством голосов.