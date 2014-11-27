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Застраховал свою жизнь — заплатишь меньше налогов

27 ноября 2014, 11:00
С 1 января 2015 года российские граждане смогут вычесть определенную сумму из налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это станет возможно при страховании жизни сроком от пяти лет.

База для налогового вычета ограничена суммой в 120 тысяч рублей, то есть максимальная выгода для застрахованного составит 15,6 тысяч рублей в год. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс прошли чтения в обеих палатах Федерального собрания и были одобрены большинством голосов.

Инициаторы поправки рассчитывают на рост долговременных страховых договоров. В 2012 году при разработке стратегии развития страхового рынка отмечалось, что к 2020 году сегмент страхования жизни может достичь 2 процентов от ВВП страны — 2,7 триллиона рублей.

Фото: http://volhov.gde.ru

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