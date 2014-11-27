nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За день инспекторы ГИБДД выявили 900 нарушений ПДД

27 ноября 2014, 17:52
В ходе профилактического мероприятия «Трасса», проводимого в Тюмени 26 ноября, выявлено около 900-от нарушений ПДД.

В ходе профилактического мероприятия «Трасса», проводимого в Тюмени 26 ноября, выявлено около 900-от нарушений ПДД.

За время проведения мероприятия, инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 133 водителя, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, еще 30 водителей нарушили правила перевозки детей, 87 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 4 водителя допустили выезд на полосу встречного движения. Также было выявлено 11 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.

С начала года на территории областного центра произошло 1685 дорожно-транспортных происшествий, в которых 57 человек погибли, 2283 человека получили различные травмы. Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения.

#Новости#Автомобили#ПДД#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25