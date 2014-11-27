За день инспекторы ГИБДД выявили 900 нарушений ПДД

С начала года на территории областного центра произошло 1685 дорожно-транспортных происшествий, в которых 57 человек погибли, 2283 человека получили различные травмы. Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения.