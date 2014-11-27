За день инспекторы ГИБДД выявили 900 нарушений ПДД

В ходе профилактического мероприятия «Трасса», проводимого в Тюмени 26 ноября, выявлено около 900-от нарушений ПДД.
За время проведения мероприятия, инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности 133 водителя, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, еще 30 водителей нарушили правила перевозки детей, 87 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности, 4 водителя допустили выезд на полосу встречного движения. Также было выявлено 11 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.
С начала года на территории областного центра произошло 1685 дорожно-транспортных происшествий, в которых 57 человек погибли, 2283 человека получили различные травмы. Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения.