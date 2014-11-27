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«Юный Морозко»: чья новогодняя игровая программа лучшая

27 ноября 2014, 12:15
Десятый городской конкурс новогодних игровых программ «Юный Морозко-2014» пройдет 5 декабря в резиденции Сибирского Деда Мороза, начало в 10 часов.

В конкурсной программе предусмотрены номинации:

— Лучшая новогодняя игровая программа;

— Лучшее новогоднее театрализованное представление;

— Лучший новогодний концертный номер;

— Лучший костюм «Юного Морозко» и «Юной Снегурочки»

— Лучший зимний персонаж.

Основной целью конкурса является:

— возрождение и сохранение традиций праздничной культуры, повышение престижа участников игрового действия и других досуговых направлений, поиск новых творческих методов и приемов в организации и проведении традиционных новогодних мероприятий;

— содействие укреплению творческих контактов, расширение репертуара, повышение художественного уровня игровых программ и театрализованных представлений.

В конкурсе будут принимать участие школьные, студенческие, любительские театры и студии, а также театральные коллективы учреждений дополнительного образования детей, клубных учреждений города Тюмени, сообщают в департаменте культуры администрации Тюмени.

Генеральный спонсор: ЗАО «Антипинский НПЗ».

Информационные спонсоры: интернет-портал Мегатюмень, радио «Ребячья республика», региональный интернет-портал NashGorod.ru.

Городской конкурс состоится по адресу: Тюмень, с. Антипино, ул. Александра Пушкина, 10, дом культуры «Поиск».

#Новости#Юный Морозко#Новый год#Конкурсы#Тюмень#Ирина#Общество
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