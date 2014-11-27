«Юный Морозко»: чья новогодняя игровая программа лучшая

В конкурсной программе предусмотрены номинации:
— Лучшая новогодняя игровая программа;
— Лучшее новогоднее театрализованное представление;
— Лучший новогодний концертный номер;
— Лучший костюм «Юного Морозко» и «Юной Снегурочки»
— Лучший зимний персонаж.
Основной целью конкурса является:
— возрождение и сохранение традиций праздничной культуры, повышение престижа участников игрового действия и других досуговых направлений, поиск новых творческих методов и приемов в организации и проведении традиционных новогодних мероприятий;
— содействие укреплению творческих контактов, расширение репертуара, повышение художественного уровня игровых программ и театрализованных представлений.
В конкурсе будут принимать участие школьные, студенческие, любительские театры и студии, а также театральные коллективы учреждений дополнительного образования детей, клубных учреждений города Тюмени, сообщают в департаменте культуры администрации Тюмени.
Генеральный спонсор: ЗАО «Антипинский НПЗ».
Информационные спонсоры: интернет-портал Мегатюмень, радио «Ребячья республика», региональный интернет-портал NashGorod.ru.
Городской конкурс состоится по адресу: Тюмень, с. Антипино, ул. Александра Пушкина, 10, дом культуры «Поиск».