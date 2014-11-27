В Тюмени пройдет фестиваль современных мультфильмов и кино

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и лекции с участием Владимира Грамматикова (с демонстрацией фильма «Прикосновение»), Владимира Аленикова, Александра Ковтунца («Актерское мастерство»), Иры Волковой («Особенности работы с юными актерами на площадке»), Олега Хрушкова («Белка и Стрелка на Луне») и Сергея Серегина для детей анимационных школ и студентов ТГАКИиСТ, Гюзель Султановой («Профессия — второй режиссер»), Елизаветы Трусевич («Фильмы для детей и семейное кино: тождественность или разноплановость задач и приемов»), Василия Филатова «Звук в кино».