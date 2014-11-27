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В Тюмени пройдет фестиваль современных мультфильмов и кино

27 ноября 2014, 16:31
Первый международный фестиваль детско-юношеского кино «Ноль Плюс» проходит в Тюмени с 29 ноября по 3 декабря. На фестивале покажут 125 картин из 23 стран мира, а также более 50 работ от 30 детских киностудий со всей России.
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Тюмень

Фестиваль проходит на нескольких площадках: в «Доме кино» ТРЦ «Фаворит» (ул. Валерии Гнаровской, 12), в кинотеатре «Космос» (ул. Республики, 165а), а также в вузах, школах и библиотеках города. Все фильмы объединяет одна особенность — они передают образы добра и красоты, способствующие личностному развитию детей и молодежи, сообщает пресс-центр «Стрижи».

В программу войдет серия спецпоказов современных анимационных фильмов студии «Союзмультфильм», а также тематических, имеющих названия"Лучезарный Ангел», «В кругу семьи» и «Человек Труда». Последняя рассказывает о вкладе людей разных профессий в развитие общества.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы и лекции с участием Владимира Грамматикова (с демонстрацией фильма «Прикосновение»), Владимира Аленикова, Александра Ковтунца («Актерское мастерство»), Иры Волковой («Особенности работы с юными актерами на площадке»), Олега Хрушкова («Белка и Стрелка на Луне») и Сергея Серегина для детей анимационных школ и студентов ТГАКИиСТ, Гюзель Султановой («Профессия — второй режиссер»), Елизаветы Трусевич («Фильмы для детей и семейное кино: тождественность или разноплановость задач и приемов»), Василия Филатова «Звук в кино».

В рамках фестиваля в Тюмени и Тобольске пройдут сразу два воркшопа — молодые кинематографисты смогут в заданное время снять короткометражные фильмы и на практике пройти обучение по различным кинематографическим профессиям. Кураторы воркшопа — руководитель по региональному развитию молодежного центра СК РФ Дарья Гладышева и сценарист Михаил Фатахов.

Организаторы проекта: кинокомпания «Единство» (Тюмень), межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства»,молодежный центр Союза кинематографистов России, при поддержке правительства Тюменской области, Союза кинематографистов России и департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.

Подробная информация и программа фестиваля: http://нольплюс.рф и www.moviestart.ru.

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