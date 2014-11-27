В Тюмени осудили мужчину за поддельный больничный

Как сообщает прокуратура Калининского округа Тюмени, мировой судья судебного участка № 1 Калининского округа г. Тюмени вынесла приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего Захара А. Он признан виновным в использование заведомо подложного документа.
Расследованием установлено, что с 11 до 13 июня 2014 г. автослесарь Захара А. со своими друзьями распивал спиртные напитки, в связи с чем 13 июня не вышел на работу. Во избежание увольнения за прогулы молодой человек 21 июня представил на работе купленный им через Интернет за 2,5 тыс. рублей листок нетрудоспособности, согласно которому он, якобы, с 13 по 20 июня находился на больничном.
Предъявленный документ вызвал подозрение у работодателя. В ходе проверки выяснилось, что листок нетрудоспособности поддельный. Трудовые отношения с автослесарем были прекращены.
Суд назначил Захару А. штраф в размере 6 тыс. рублей. При назначении наказания суд учел признание им своей вины, раскаяние в содеянном.
В отношении сбытчика фальшивого больничного листа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ.
Фото: bieberlife.ru