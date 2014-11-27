В Тюмени осудили мужчину за поддельный больничный

Расследованием установлено, что с 11 до 13 июня 2014 г. автослесарь Захара А. со своими друзьями распивал спиртные напитки, в связи с чем 13 июня не вышел на работу. Во избежание увольнения за прогулы молодой человек 21 июня представил на работе купленный им через Интернет за 2,5 тыс. рублей листок нетрудоспособности, согласно которому он, якобы, с 13 по 20 июня находился на больничном.