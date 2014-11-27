В соцсетях появились мошенники, торгующие темами для итогового сочинения

Согласно данным ведомства, мошенники предлагали купить якобы действительные темы итоговых сочинений за 500 рублей. Предложение было размещено в социальных сетях. В качестве доказательства приводился бланк Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) с темами пробного сочинения, по которым проходила массовая апробация.
«Бланк, который выложен в сети, фальшивка. Такого документа просто не существует», — цитирует ведомство слова директора ФИПИ, подведомственной организации Рособрнадзора, Оксаны Решетниковой.
Она напомнила, что темы пробного сочинения есть в открытом доступе, и любой желающий может посмотреть их на сайте института. В ведомстве также уточняют, что никаких комплектов тем сочинений, подготовленных на 3 декабря, заблаговременно нет. Они будут раскрыты за 15 минут до начала проведения сочинения, при этом будет учтено, в каком часовом поясе находится регион.
Сочинение вводится в качестве выпускных экзаменов российских школьников с этого учебного года. Писать сочинения ученикам выпускных классов предстоит 3 декабря, а пересдать его в случае получения незачета можно будет 4 февраля и 6 мая.
Успешное написание сочинения является обязательным условием для допуска выпускника школы к ЕГЭ. Школьное итоговое сочинение может быть в дальнейшем учтено при поступлении в вузы. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимум за него можно будет получить 10 баллов, которые затем суммируют с баллами ЕГЭ абитуриента.
Фото: http://www.gtrk-vyatka.ru