В соцсетях появились мошенники, торгующие темами для итогового сочинения

Она напомнила, что темы пробного сочинения есть в открытом доступе, и любой желающий может посмотреть их на сайте института. В ведомстве также уточняют, что никаких комплектов тем сочинений, подготовленных на 3 декабря, заблаговременно нет. Они будут раскрыты за 15 минут до начала проведения сочинения, при этом будет учтено, в каком часовом поясе находится регион.