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В соцсетях появились мошенники, торгующие темами для итогового сочинения

27 ноября 2014, 12:34
Рособрнадзор предупреждает россиян о мошенниках, которые предлагают в социальных сетях купить комплекты тем по итоговому сочинению за 500 рублей, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным ведомства, мошенники предлагали купить якобы действительные темы итоговых сочинений за 500 рублей. Предложение было размещено в социальных сетях. В качестве доказательства приводился бланк Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) с темами пробного сочинения, по которым проходила массовая апробация.

«Бланк, который выложен в сети, фальшивка. Такого документа просто не существует», — цитирует ведомство слова директора ФИПИ, подведомственной организации Рособрнадзора, Оксаны Решетниковой.

Она напомнила, что темы пробного сочинения есть в открытом доступе, и любой желающий может посмотреть их на сайте института. В ведомстве также уточняют, что никаких комплектов тем сочинений, подготовленных на 3 декабря, заблаговременно нет. Они будут раскрыты за 15 минут до начала проведения сочинения, при этом будет учтено, в каком часовом поясе находится регион.

Сочинение вводится в качестве выпускных экзаменов российских школьников с этого учебного года. Писать сочинения ученикам выпускных классов предстоит 3 декабря, а пересдать его в случае получения незачета можно будет 4 февраля и 6 мая.

Успешное написание сочинения является обязательным условием для допуска выпускника школы к ЕГЭ. Школьное итоговое сочинение может быть в дальнейшем учтено при поступлении в вузы. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимум за него можно будет получить 10 баллов, которые затем суммируют с баллами ЕГЭ абитуриента.

Фото: http://www.gtrk-vyatka.ru

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