nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Госдуме предлагают выдавать водительские права с 16 лет

27 ноября 2014, 12:27
В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает выдачу юношеских водительских удостоверений с 16 лет. Автором документа является зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

«Идея законопроекта назрела давно, и она представляется нам абсолютно правильной. Мы обязательно пропишем в законопроекте ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения, которую будет нести человек, сопровождающий ребенка», — заявил Смолин.

Законопроект позволит подросткам управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя. До совершеннолетия новоиспеченному водителю будет запрещен выезд на федеральные трассы. Сейчас сдавать экзамены на права можно лишь с 18 лет, однако учиться в автошколе разрешено с 16.

Председатель Молодежного союза автомобилистов Александр Квасов высказался в поддержку инициативы. «На самом деле уже в детском саду стоило бы сажать за электромобильчики. Чем младше человек, тем легче овладевает подобными навыками. Это очень правильная и здоровая практика», — отметил он.

#Новости#Автомобили#ПДД#Госдума РФ#Подростки#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25