В Госдуме предлагают выдавать водительские права с 16 лет

Законопроект позволит подросткам управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя. До совершеннолетия новоиспеченному водителю будет запрещен выезд на федеральные трассы. Сейчас сдавать экзамены на права можно лишь с 18 лет, однако учиться в автошколе разрешено с 16.