В Госдуме предлагают выдавать водительские права с 16 лет

«Идея законопроекта назрела давно, и она представляется нам абсолютно правильной. Мы обязательно пропишем в законопроекте ответственность за возможные нарушения правил дорожного движения, которую будет нести человек, сопровождающий ребенка», — заявил Смолин.
Законопроект позволит подросткам управлять легковым автомобилем в сопровождении опытного водителя. До совершеннолетия новоиспеченному водителю будет запрещен выезд на федеральные трассы. Сейчас сдавать экзамены на права можно лишь с 18 лет, однако учиться в автошколе разрешено с 16.
Председатель Молодежного союза автомобилистов Александр Квасов высказался в поддержку инициативы. «На самом деле уже в детском саду стоило бы сажать за электромобильчики. Чем младше человек, тем легче овладевает подобными навыками. Это очень правильная и здоровая практика», — отметил он.