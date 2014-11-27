«Sex, кофе, сигареты»: треш, разврат, Депардье

Никаких действительно эротических сцен, пожалуй, кроме поцелуя двух симпатичных девушек, мы на экране не увидим. Услышим его звуки, узнаем много интересного о данном процессе, но не увидим. Вообще, посмотрев фильм до конца можно подумать, что секс — это нечто такое обыденное и постоянно повторяющееся, что сравнимо с распитием чашечки кофе или выкуриванием сигареты. Им занимаются в туалетах кофеен (за деньги, для зачатия ребенка и просто по велению минутной прихоти), о нем разговаривают за чашечкой кофе, на эту тему пишут докторские диссертации и думают каждую секунду своей жизни.