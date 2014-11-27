«Sex, кофе, сигареты»: треш, разврат, Депардье

Последние годы определение «отечественная комедия» приобрело некий особый смысл: на экране обычно фигурируют актеры одного из юмористических телевизионных проектов (Comedy Club, Наша Russia и т.д.), сюжет строится на абсурдной ситуации, которая к финалу все больше отходит от реальности, а юмор скользит все ниже и ниже, в итоге останавливаясь на том месте, на которой большинство из нас сидят на креслах кинотеатров.
И вот на экраны выходит российская картина с интригующим названием «Sex, кофе, сигареты» и, казалось бы, раскрывающим всю сущность фильма слоганом «Комедия для взрослых». На обложке как бы невзначай красуется маркировка «21+». Вот только вместо Галустяна-Воли-Харламова в списке актеров фильма действительно звезды российского кино: Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Баширов, Александр Песков, Константин Крюков, Агния Дитковските, Алиса Гребенщикова, Александр Семчев, Татьяна Геворкян, Даниил Спиваковский.
Режиссер, каждый раз начиная и завершаю одну из частей своей картины, предлагает зрителю «опоздать» на ее начало и «уйти» с просмотра задолго до ее окончания.
Особую интригу придает тот факт, что в картине принял участия беглый француз Жерар Депардье и скандальный театральный режиссер Роман Виктюк. Не часто встретишь картину, которая расцвечена такой палитрой известных актеров и актрис. Неужели зрителя ожидает нечто действительно новое? Безусловно, да. Вот только оценит ли зритель все это новаторство? Пожалуй, нет.
Для начала отметим, что фильм — это нарезка из нескольких новелл, абсолютно не связанных между с собой по смыслу и рассказанных не с начала и не до конца. Создается острое ощущение, что режиссер (малоизвестный Сергей Ольденбург-Свинцов), каждый раз начиная и завершаю одну из частей своей картины, предлагает зрителю «опоздать» на ее начало и «уйти» с просмотра задолго до ее окончания, демонстрируя нам лишь середину истории.
Это кино является своеобразным манифестом «за» отмену нашумевшего закона, провозглашающим курение за чашечкой кофе в уютной кафе неким обязательным действием, без которого уже и напиток не тот, и заведение неуютно.
О чем каждая из этих частей? Конечно же, о сексе, кофе и сигаретах. Для начала попробуем разобраться с каждой из этих составляющих.
Сигареты
Действие всех новелл происходят в столичных кафе. По всей видимости, сюжет кинокартины создавался еще до вступления в силу «антитабачного» закона и герои фильма вальяжно выкуривают одну за одной сигареты прямо за столиками заведений общественного питания. И хоть в начале фильма на экране и появляется предостережение, что курение вредит здоровью, первые полчаса ленты у зрителя может возникать ощущение, что это кино является своеобразным манифестом «за» отмену нашумевшего закона, провозглашающим курение за чашечкой кофе в уютной кафе неким обязательным действием, без которого уже и напиток не тот, и заведение неуютно.
Кстати, как человек паталогически и с переменным успехом бросающий курить, не советую к просмотру эту картину тем, кто только-только завязал. Думаю, излишние объяснения тут не к чему — просто не советую.
Остальным же могу сообщить, что на самом-то деле никакого социального подтекста в картине нет, и все герои фильма (от театральной актрисы с черными губами Лидии Федосеевой-Шукшиной до проститутки, желающей уйти на пенсию, Алисы Гребенщиковой) курят просто так. Потому что в кадре смотрятся красиво. И все. Ах, да, и еще, возможно, для того, чтобы в конце фильма режиссер игриво извинился перед культовым режиссером Джимом Джармушем, снявшим когда-то давно свою легендарную картину «Кофе и сигареты».
Абсурд происходящего на экране порой зашкаливает, что может понравиться любителем «трешачка» и отпугнуть от экрана всех остальных зрителей.
Кофе
Этот напиток здесь возводится в ранг чего-то сверхъестественного. То, что связывает воедино научных сотрудников, актеров, фотомоделей, желающих завести детей, и даже африканских бандитов международного масштаба. Порой создается впечатление, что каждый герой кинокартины только и делает, что думает о кофе.
Пожилой уборщик одной из кофеен, которого играет Сергей Мигицко, страдает от болезни сердца, но жаждет во что бы то ни стало испить священный напиток, не имея для этого, казалось бы, никаких возможностей. Другой герой картины решает, что изготовить самый дорогостоящий кофе можно из экскрементов кошки, которая мало того, что безумно редкой породы, так еще и питается одними кофейными зернами, преобразуя их в своем организме в удобрения для получения «золотого» напитка.
В общим и целом, абсурд происходящего на экране порой зашкаливает, что может понравиться любителем «трешачка» и отпугнуть от экрана всех остальных зрителей.
Посмотрев фильм до конца, можно подумать, что секс — это нечто такое обыденное и постоянно повторяющееся, что сравнимо с распитием чашечки кофе или выкуриванием сигареты.
Секс
То, что, по заверению одной из героинь, «любят все, кроме детей и стариков, так как дети еще не знают, что это такое, а старики уже забыли», проносится молниеносно через всю картину, но сохраняя некую интригу.
Никаких действительно эротических сцен, пожалуй, кроме поцелуя двух симпатичных девушек, мы на экране не увидим. Услышим его звуки, узнаем много интересного о данном процессе, но не увидим. Вообще, посмотрев фильм до конца можно подумать, что секс — это нечто такое обыденное и постоянно повторяющееся, что сравнимо с распитием чашечки кофе или выкуриванием сигареты. Им занимаются в туалетах кофеен (за деньги, для зачатия ребенка и просто по велению минутной прихоти), о нем разговаривают за чашечкой кофе, на эту тему пишут докторские диссертации и думают каждую секунду своей жизни.
И если по отдельности в фильме все эти три составляющие его названия кажутся поданными в интересной обертке, то все вместе превращается в настоящий фарс. После просмотра трех-четырех новелл следующие перестают удивлять, и ты чувствуешь себя готовым к абсолютно любому развитию событий. Что бы ни происходило на экране, кажется, что тебя уже ничто не смутит.
Если говорить о юморе, то тут он как и все происходящее на экране крайне специфичен и будет понятен и приятен лишь небольшой части зрителей, которые не смотрели ни одну из российских комедий за последние пять лет, а в это время поглядывали какой-нибудь адский арт-хаус.
В общим и целом мы получаем нечто такое, что может понравиться лишь любителям острых киноэкспериментов, кто до такой степени перенасыщен походами на однообразные фильмы, что обрадуется любому фильму, выбивающемуся из рамок жанров и простой человеческой логики.
Остальным же от всей души хочется посоветовать проигнорировать данный фильм, чтобы не тратить полтора часа жизни на то, что разочарует уже после пятой минуты.