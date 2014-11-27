Руководители тюменских УК будут сдавать особенный «ЕГЭ»

Самым важным критерием для получения лицензии компанией является раскрытие информации УК. Также руководитель ее должен быть аттестован, на нем не должно быть непогашенной или не снятой судимости по экономическим, средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям. Сведения о руководителе УК не должны содержаться в реестре дисквалифицированных лиц, а сведения о конкретной УК не должны содержаться в реестре тех, чья лицензия была аннулирована, объяснила начальник Госжилинспекции.