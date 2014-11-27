Руководители тюменских УК будут сдавать особенный «ЕГЭ»

«Порядка 250 организаций до 1 мая 2015 года должны получить лицензии», — сообщила сегодня на пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции — главный госинспектор Тюменской области Лариса Борвицкая. По ее словам, начнется лицензирование организаций с тестирования руководителей и их замов тех самых УК. «Им нужно будет в течение двух часов ответить на 100 вопросов. Чтобы сдать экзамен ответить верно нужно на минимум 86 вопросов. Начать тестирование планируется с 15 декабря 2014 года», — пояснила она.
Самым важным критерием для получения лицензии компанией является раскрытие информации УК. Также руководитель ее должен быть аттестован, на нем не должно быть непогашенной или не снятой судимости по экономическим, средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям. Сведения о руководителе УК не должны содержаться в реестре дисквалифицированных лиц, а сведения о конкретной УК не должны содержаться в реестре тех, чья лицензия была аннулирована, объяснила начальник Госжилинспекции.
«С введением лицензирования контролирующий орган имеет возможность отстранить управляющую организацию от управления тем или иным домом. Основанием для лишения права УК управлять является наличие в течение календарного года двух неисполненных предписаний, за которые судом назначено административное наказание. Сегодня за неисполнение предписания возможно лишь привлечение к административной ответственности, и то решение принимается мировым судом», — пояснила Лариса Боровицкая.
Если из всего фонда управляющей компании набирается более 15% домов, исключенных из управления, то такая УК может быть лишена лицензии. Вопрос об аннулировании лицензии решается через суд.
При этом у собственников жилья появляется право оставить управляющую компанию при своем доме «Они вправе на общем собрании решить, что эта УК все равно останется управлять их жилым домом. В этом случае инспекция свое решение об исключении из реестра управляемых домов компании не принимает», — сказала Лариса Федоровна.
Лицензирование УК начнется в декабре 2014 года. К 1 мая 2015 года все управляющие организации, работающие на рынке, должны иметь соответствующие документы.